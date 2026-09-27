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В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага
В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага - РИА Новости Крым, 27.09.2026
В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага
Два подростка потерялись на горе Чатыр-Даг в Крыму. Спасатели обнаружили их в районе Типового ущелья – несовершеннолетних туристов доставили в село Мраморное и... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T12:52
2026-09-27T12:52
чатыр-даг
"крым-спас"
мчс крыма
горы крыма
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Два подростка потерялись на горе Чатыр-Даг в Крыму. Спасатели обнаружили их в районе Типового ущелья – несовершеннолетних туристов доставили в село Мраморное и передали родителям, сообщили в МЧС республики.Накануне вечером поступила информация о том, что на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе Типового ущелья заблудились двое несовершеннолетних. Оказывать помощь выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" и члены регионального отделения "РОССОЮЗСПАС", рассказали в ведомстве.Спасатели оперативно нашли ребят и доставили в село Мраморное, где передали родителям.МЧС Республики Крым напоминает о правилах безопасности в горно-лесной зоне:- изучите маршрут следования заранее;- сообщите родным и близким о вашем маршруте;- рассчитывайте время возвращения из горно-лесной зоны до наступления темноты.В случае происшествия звоните по номеру телефона 112.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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60
чатыр-даг, "крым-спас", мчс крыма, горы крыма, происшествия
В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага

В Крыму спасли двух подростков с горы Чатыр-Даг

12:52 27.09.2026
 
© МЧС Республики КрымОказание помощи туристам на нижнем плато горы Чатыр-Даг
Оказание помощи туристам на нижнем плато горы Чатыр-Даг
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Два подростка потерялись на горе Чатыр-Даг в Крыму. Спасатели обнаружили их в районе Типового ущелья – несовершеннолетних туристов доставили в село Мраморное и передали родителям, сообщили в МЧС республики.
Накануне вечером поступила информация о том, что на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе Типового ущелья заблудились двое несовершеннолетних. Оказывать помощь выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" и члены регионального отделения "РОССОЮЗСПАС", рассказали в ведомстве.
Спасатели оперативно нашли ребят и доставили в село Мраморное, где передали родителям.
МЧС Республики Крым напоминает о правилах безопасности в горно-лесной зоне:
- изучите маршрут следования заранее;
- сообщите родным и близким о вашем маршруте;
- рассчитывайте время возвращения из горно-лесной зоны до наступления темноты.
В случае происшествия звоните по номеру телефона 112.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Чатыр-Даг"КРЫМ-СПАС"МЧС КрымаГоры КрымаПроисшествия
 
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