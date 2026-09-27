https://crimea.ria.ru/20260927/v-krymu-dvukh-podrostkov-spasli-s-chatyr-daga-1159742996.html

В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага

В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага - РИА Новости Крым, 27.09.2026

В Крыму двух подростков спасли с Чатыр-Дага

Два подростка потерялись на горе Чатыр-Даг в Крыму. Спасатели обнаружили их в районе Типового ущелья – несовершеннолетних туристов доставили в село Мраморное и... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T12:52

2026-09-27T12:52

2026-09-27T12:52

чатыр-даг

"крым-спас"

мчс крыма

горы крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Два подростка потерялись на горе Чатыр-Даг в Крыму. Спасатели обнаружили их в районе Типового ущелья – несовершеннолетних туристов доставили в село Мраморное и передали родителям, сообщили в МЧС республики.Накануне вечером поступила информация о том, что на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе Типового ущелья заблудились двое несовершеннолетних. Оказывать помощь выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" и члены регионального отделения "РОССОЮЗСПАС", рассказали в ведомстве.Спасатели оперативно нашли ребят и доставили в село Мраморное, где передали родителям.МЧС Республики Крым напоминает о правилах безопасности в горно-лесной зоне:- изучите маршрут следования заранее;- сообщите родным и близким о вашем маршруте;- рассчитывайте время возвращения из горно-лесной зоны до наступления темноты.В случае происшествия звоните по номеру телефона 112.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чатыр-даг

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чатыр-даг, "крым-спас", мчс крыма, горы крыма, происшествия