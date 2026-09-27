https://crimea.ria.ru/20260927/razrushayuschie-goroda-uragany-chego-zhdat-krymu-v-usloviyakh-smeny-klimata-1159743376.html

Разрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата

Разрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Разрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата

Из-за глобального потепления разного рода аномалии в погоде проявляются все более активно в мире, в том числе в Крыму, поэтому возможно увеличение и частоты, и... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T21:22

2026-09-27T21:22

2026-09-27T21:28

климат

мнения

природа

крым

игорь вахрушев

стихия

ураган

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0a/0a/1140977837_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_eb56ad98f7bdbb721af4a2de9cffb187.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Из-за глобального потепления разного рода аномалии в погоде проявляются все более активно в мире, в том числе в Крыму, поэтому возможно увеличение и частоты, и интенсивности штормов. Но у полуострова есть ряд преимуществ, которые способны его спасти от разрушающих явлений, включая ураганы. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма ТА КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, из-за глобального изменения температуры элементы аномалии начинают проявляться по всему миру все более активно, и это в том числе может касаться Крыма, поскольку речь идет о глобальной циркуляции, воздействующей на все и всюду.Это означает, что в Крыму шторма могут быть, например, чаще или интенсивнее, отметил он. "Будут ли наступать у нас какие-то штормовые? Могут наступать чаще. Это может быть более частое повторение, но шторм будет не таким сильным. Или наоборот – редкое повторение, но более сильной интенсивности", – добавил Вахрушев.Нельзя предсказать, насколько катастрофическими способны быть те или иные аномальные явления, связанные с глобальным потеплением, добавил он. Однако у Крыма, по его словам, есть ряд преимуществ, которые способны спасти полуостров от большой беды.Моря, однако, могут отчасти и усилить некоторые элементы природных явлений, но не очень сильно, и так или иначе это не приведет к сильным разрушениям, считает эксперт. "То есть ураганов, которые разрушат наши города, в Крыму не ожидается", – подытожил спикер.Ранее профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов рассказывал, что в России растет число смерчей. Эксперт подчеркнул, что случаи масштабных разрушений отмечаются два-четыре раза за десятилетие. При этом сезон смерчей становится все более длинным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие медуз в Черном и Азовском море – ученые придумали панацеюКолючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климатПохолодание в Крыму до -15 градусов весной: когда это может произойти

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

климат, мнения, природа, крым, игорь вахрушев, стихия, ураган