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Разрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Разрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата
Разрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Разрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата
Из-за глобального потепления разного рода аномалии в погоде проявляются все более активно в мире, в том числе в Крыму, поэтому возможно увеличение и частоты, и... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T21:22
2026-09-27T21:28
климат
мнения
природа
крым
игорь вахрушев
стихия
ураган
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Из-за глобального потепления разного рода аномалии в погоде проявляются все более активно в мире, в том числе в Крыму, поэтому возможно увеличение и частоты, и интенсивности штормов. Но у полуострова есть ряд преимуществ, которые способны его спасти от разрушающих явлений, включая ураганы. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма ТА КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, из-за глобального изменения температуры элементы аномалии начинают проявляться по всему миру все более активно, и это в том числе может касаться Крыма, поскольку речь идет о глобальной циркуляции, воздействующей на все и всюду.Это означает, что в Крыму шторма могут быть, например, чаще или интенсивнее, отметил он. "Будут ли наступать у нас какие-то штормовые? Могут наступать чаще. Это может быть более частое повторение, но шторм будет не таким сильным. Или наоборот – редкое повторение, но более сильной интенсивности", – добавил Вахрушев.Нельзя предсказать, насколько катастрофическими способны быть те или иные аномальные явления, связанные с глобальным потеплением, добавил он. Однако у Крыма, по его словам, есть ряд преимуществ, которые способны спасти полуостров от большой беды.Моря, однако, могут отчасти и усилить некоторые элементы природных явлений, но не очень сильно, и так или иначе это не приведет к сильным разрушениям, считает эксперт. "То есть ураганов, которые разрушат наши города, в Крыму не ожидается", – подытожил спикер.Ранее профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов рассказывал, что в России растет число смерчей. Эксперт подчеркнул, что случаи масштабных разрушений отмечаются два-четыре раза за десятилетие. При этом сезон смерчей становится все более длинным.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нашествие медуз в Черном и Азовском море – ученые придумали панацеюКолючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климатПохолодание в Крыму до -15 градусов весной: когда это может произойти
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климат, мнения, природа, крым, игорь вахрушев, стихия, ураган
Разрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата

Разрушающие города ураганы из-за смены климата возможны в мире – чего ждать в Крыму

21:22 27.09.2026 (обновлено: 21:28 27.09.2026)
 
© AP Photo Ramon EspinosaЛюди фотографируют брызги от волн, которые принес с собой ураган "Милтон" в Мексиканском заливе, Куба
Люди фотографируют брызги от волн, которые принес с собой ураган Милтон в Мексиканском заливе, Куба - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© AP Photo Ramon Espinosa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Из-за глобального потепления разного рода аномалии в погоде проявляются все более активно в мире, в том числе в Крыму, поэтому возможно увеличение и частоты, и интенсивности штормов. Но у полуострова есть ряд преимуществ, которые способны его спасти от разрушающих явлений, включая ураганы. Об этом РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма ТА КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
По словам Вахрушева, из-за глобального изменения температуры элементы аномалии начинают проявляться по всему миру все более активно, и это в том числе может касаться Крыма, поскольку речь идет о глобальной циркуляции, воздействующей на все и всюду.
"И эти природные процессы, особенно в условиях изменений, очень сложно прогнозируются. Но то, что частота их будет возрастать, это уже ясно по всему миру, и в том числе это будет касаться Крыма", – сказал спикер.
Это означает, что в Крыму шторма могут быть, например, чаще или интенсивнее, отметил он. "Будут ли наступать у нас какие-то штормовые? Могут наступать чаще. Это может быть более частое повторение, но шторм будет не таким сильным. Или наоборот – редкое повторение, но более сильной интенсивности", – добавил Вахрушев.
Нельзя предсказать, насколько катастрофическими способны быть те или иные аномальные явления, связанные с глобальным потеплением, добавил он. Однако у Крыма, по его словам, есть ряд преимуществ, которые способны спасти полуостров от большой беды.
"У нас есть определенные преимущества, которые спасут жителей Крыма от серьезных явлений. Это рельеф, крымские горы, которые перераспределяют воздушные потоки и сдерживают прорыв холодных масс на Южный берег Крыма, к примеру. И это окружение морями – Азовским и Черным, которые выступают аккумуляторами тепла, они сглаживают резкие процессы", – выразил мнение ученый.
Моря, однако, могут отчасти и усилить некоторые элементы природных явлений, но не очень сильно, и так или иначе это не приведет к сильным разрушениям, считает эксперт. "То есть ураганов, которые разрушат наши города, в Крыму не ожидается", – подытожил спикер.
Ранее профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Андрей Шихов рассказывал, что в России растет число смерчей. Эксперт подчеркнул, что случаи масштабных разрушений отмечаются два-четыре раза за десятилетие. При этом сезон смерчей становится все более длинным.
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КлиматМненияПриродаКрымИгорь ВахрушевСтихияУраган
 
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