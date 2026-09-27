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После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны отправлен в отставку

После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны отправлен в отставку - РИА Новости Крым, 27.09.2026

После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны отправлен в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море,... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T07:22

2026-09-27T07:22

2026-09-27T07:22

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казахстан

происшествия

учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море, сообщает пресс-служба главы государства.24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Погибли 14 военных.По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения". Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, казахстан, происшествия, учения