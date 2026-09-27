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После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны отправлен в отставку - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны отправлен в отставку
После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны отправлен в отставку - РИА Новости Крым, 27.09.2026
После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны отправлен в отставку
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море,... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T07:22
2026-09-27T07:22
новости
казахстан
происшествия
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море, сообщает пресс-служба главы государства.24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Погибли 14 военных.По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения". Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, казахстан, происшествия, учения
После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны отправлен в отставку

После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны страны отправлен в отставку

07:22 27.09.2026
 
© Фото : Минобороны КазахстанаУчения "Хазар корганы-2026" ВМС Казахстана на Каспии
Учения Хазар корганы-2026 ВМС Казахстана на Каспии
© Фото : Минобороны Казахстана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море, сообщает пресс-служба главы государства.
"Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны республики Казахстан", – цитирует сообщение РИА Новости.
24 сентября во время учений Военно-морских сил (ВМС) Казахстана в Каспийском море 19 военнослужащих унесло в море из-за ухудшения погодных условий. Погибли 14 военных.
По факту гибели моряков возбудили уголовное дело по статьям "Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия" и "Нарушение правил кораблевождения". Для расследования причин и обстоятельств трагедии создана правительственная комиссия.
Учения "Каспийская оборона-2026" прошли 24 сентября в Мангистауской области на побережье Каспийского моря.
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