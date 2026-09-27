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Погода в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Погода в Крыму на воскресенье

В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.09.2026

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2026-09-27T00:01

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погода

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крым

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +17 ночью, а днем поднимутся до +19...+24 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

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феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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