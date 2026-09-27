https://crimea.ria.ru/20260927/pogoda-v-krymu-na-voskresene-1159669838.html
Погода в Крыму на воскресенье
Погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T00:01
2026-09-27T00:01
2026-09-27T00:01
погода
погода в крыму
крым
новости крыма
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/14/1156168869_0:297:3076:2027_1920x0_80_0_0_a5c490a64681712f4079b8bdeed28734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +17 ночью, а днем поднимутся до +19...+24 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/14/1156168869_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_8376d49b27189dc7caf1e9d99744c401.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, крым, новости крыма, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Погода в Крыму на воскресенье
Погода в Крыму на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13м/с, местами до 18 м/с.Температура воздуха ночью +12…17, в горах +8…10; днем +19…23, в горах +13…18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +17 ночью, а днем поднимутся до +19...+24 градуса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.