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Погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Погода в Крыму на воскресенье
Погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, сообщили в... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +17 ночью, а днем поднимутся до +19...+24 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Погода в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму на воскресенье

00:01 27.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией Сибирского антициклона. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13м/с, местами до 18 м/с.Температура воздуха ночью +12…17, в горах +8…10; днем +19…23, в горах +13…18", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +20...22 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +12 до +17 ночью, а днем поднимутся до +19...+24 градуса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
22:42В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
21:55Атаки ВСУ на регионы РФ и представители Крыма в Госдуме: главное за день
21:33Хрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз
21:22Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
21:03Передаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИ
20:55Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе
20:41Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии
20:30ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России
20:21В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
20:19Лавров указал на двойные стандарты ООН в отношении Крыма
20:10Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка
19:41Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе
19:29Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
19:14СВО будет доведена до конца – Лавров
18:55Какие растения высаживают для озеленения городов Крыма
18:31Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
18:10Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе
17:57Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе
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