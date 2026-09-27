Рейтинг@Mail.ru
Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260927/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-27-sentyabrya-1159733586.html
Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября
Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября
В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на регион отменили утром в воскресенье, в Севастополе также включали сигнал воздушной... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T08:04
2026-09-27T08:04
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
крымский мост
электроэнергия
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/13/1149551181_0:244:1280:964_1920x0_80_0_0_7d43ed5863c6adb89b699058aa80e36c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на регион отменили утром в воскресенье, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги. Из-за повреждений электрической сети и оборудования на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Крымский мост работает штатно.Беспилотную опасность над полуостровом объявили накануне вечером. В ночь на воскресенье ГУ МЧС по РК в своем канале оперативного информирования* предупредило о сохраняющейся угрозе воздушной атаки. Отбой беспилотной опасности дали утром.В Севастополе в течение ночи также объявляли воздушную тревогу – по сообщению губернатора региона Михаила Развожаева, угроза опасности с воздуха действовала около часа.По информации "Крымэнерго", на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения – отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям, энергетики работают в круглосуточном режиме.Движение по Крымскому мосту идет в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом через Керченский пролив свободен.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/13/1149551181_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_c834072fe4376141f269c9258469c5da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь, крымский мост, электроэнергия, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго"
Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября

Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября

08:04 27.09.2026
 
© РИА Новости КрымПасмурное утро в Крыму
Пасмурное утро в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на регион отменили утром в воскресенье, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги. Из-за повреждений электрической сети и оборудования на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Крымский мост работает штатно.
Беспилотную опасность над полуостровом объявили накануне вечером. В ночь на воскресенье ГУ МЧС по РК в своем канале оперативного информирования* предупредило о сохраняющейся угрозе воздушной атаки. Отбой беспилотной опасности дали утром.
В Севастополе в течение ночи также объявляли воздушную тревогу – по сообщению губернатора региона Михаила Развожаева, угроза опасности с воздуха действовала около часа.
По информации "Крымэнерго", на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения – отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям, энергетики работают в круглосуточном режиме.
Движение по Крымскому мосту идет в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом через Керченский пролив свободен.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаНовости СевастополяКрымСевастопольКрымский мостЭлектроэнергияЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
10:10Воздвижение Креста Господня – смыслы и правила праздника
09:45Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз
09:22Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026
08:4396 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
08:39Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины
08:04Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября
07:22После гибели военных на учениях в Казахстане министр обороны отправлен в отставку
07:01Эксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в Крыму
00:01Погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
22:42В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
21:55Атаки ВСУ на регионы РФ и представители Крыма в Госдуме: главное за день
21:33Хрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз
21:22Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
21:03Передаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИ
20:55Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе
20:41Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии
20:30ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России
20:21В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
Лента новостейМолния