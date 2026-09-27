https://crimea.ria.ru/20260927/novosti-kryma-i-sevastopolya-na-utro-27-sentyabrya-1159733586.html

Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября

Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Новости Крыма и Севастополя на утро 27 сентября

В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на регион отменили утром в воскресенье, в Севастополе также включали сигнал воздушной... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T08:04

2026-09-27T08:04

2026-09-27T08:04

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крымский мост

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гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму ночью действовала беспилотная опасность, угрозу воздушной атаки на регион отменили утром в воскресенье, в Севастополе также включали сигнал воздушной тревоги. Из-за повреждений электрической сети и оборудования на полуострове сохраняются перебои с подачей электроэнергии. Крымский мост работает штатно.Беспилотную опасность над полуостровом объявили накануне вечером. В ночь на воскресенье ГУ МЧС по РК в своем канале оперативного информирования* предупредило о сохраняющейся угрозе воздушной атаки. Отбой беспилотной опасности дали утром.В Севастополе в течение ночи также объявляли воздушную тревогу – по сообщению губернатора региона Михаила Развожаева, угроза опасности с воздуха действовала около часа.По информации "Крымэнерго", на всей территории республики действуют ограничения электроснабжения – отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Принимаются все возможные меры для подачи электроэнергии потребителям, энергетики работают в круглосуточном режиме.Движение по Крымскому мосту идет в штатном режиме – в течение ночи и утром проезд к досмотровым пунктам перед транспортным переходом через Керченский пролив свободен.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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