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Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины
Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины
Вооруженные силы России продолжают бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T08:39
2026-09-27T09:07
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вооруженные силы россии
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ.Как сообщают в Минобороны РФ, в ночь на воскресенье российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты ВСУ в Киеве и области, Николаеве, а также в Одесской области.В результате ударов поражены:в Киеве – центр обработки данных компании "Водафон", являющийся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных;в Киевской области – логистический центр "Залмер Групп" в Красиловке, на территории которого осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ;в Николаеве – два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним;в Одесской области – логистический центр "Дрон Калинш" в Ильичовке, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков;в порту Килия: штаб военно-морской базы "Восток" военно-морских сил Украины, пункт базирования государственной пограничной службы Украины, четыре хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты причальной инфраструктуры.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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новости сво, киев, киевская область, одесская область, николаев, вооруженные силы россии, удары по украине
Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины

Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины и пункту госпогранслужбы

08:39 27.09.2026 (обновлено: 09:07 27.09.2026)
 
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Боевая работа расчета БПЛА Молния - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ.
Как сообщают в Минобороны РФ, в ночь на воскресенье российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты ВСУ в Киеве и области, Николаеве, а также в Одесской области.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой, транспортной инфраструктуры, коммуникационным центрам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – сообщили в военном ведомстве РФ.
В результате ударов поражены:
в Киевецентр обработки данных компании "Водафон", являющийся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных;
в Киевской областилогистический центр "Залмер Групп" в Красиловке, на территории которого осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ;
в Николаеве – два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним;
в Одесской области – логистический центр "Дрон Калинш" в Ильичовке, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков;
в порту Килия: штаб военно-морской базы "Восток" военно-морских сил Украины, пункт базирования государственной пограничной службы Украины, четыре хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты причальной инфраструктуры.
Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.
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Новости СВОКиевКиевская областьОдесская областьНиколаевВооруженные силы РоссииУдары по Украине
 
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