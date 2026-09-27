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Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины

Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Нанесен удар по штабу военно-морской базы "Восток" ВМС Украины

Вооруженные силы России продолжают бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ. РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T08:39

2026-09-27T08:39

2026-09-27T09:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России продолжают бить по объектам на Украине, задействованным в интересах ВСУ.Как сообщают в Минобороны РФ, в ночь на воскресенье российская армия нанесла ряд ударов, в результате которых поражены объекты ВСУ в Киеве и области, Николаеве, а также в Одесской области.В результате ударов поражены:в Киеве – центр обработки данных компании "Водафон", являющийся одной из крупнейших компаний, предоставляющих услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе для передачи разведывательных данных;в Киевской области – логистический центр "Залмер Групп" в Красиловке, на территории которого осуществлялось хранение и распределение западной военной помощи в интересах ВСУ;в Николаеве – два склада беспилотных летательных аппаратов и боевых частей к ним;в Одесской области – логистический центр "Дрон Калинш" в Ильичовке, на территории которого осуществлялось хранение FPV-перехватчиков;в порту Килия: штаб военно-морской базы "Восток" военно-морских сил Украины, пункт базирования государственной пограничной службы Украины, четыре хранилища с военным имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ, объекты причальной инфраструктуры.Кроме того, на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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