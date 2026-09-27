https://crimea.ria.ru/20260927/krym-osenyu-top-3-napravleniy-dlya-puteshestviy-1159738766.html

Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий

Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий

Осень в Крыму прекрасна, и для туристов есть несколько направлений для путешествий, где их ждут незабываемые впечатления, сотни объектов для изучения и... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T21:48

2026-09-27T21:48

2026-09-27T21:48

крым

отдых в крыму

туризм в крыму

совет эксперта

иван коваленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Осень в Крыму прекрасна, и для туристов есть несколько направлений для путешествий, где их ждут незабываемые впечатления, сотни объектов для изучения и наслаждение пейзажами и самобытной атмосферой. Об этом РИА Новости Крым рассказал гид по Крыму, краевед и путешественник Иван Коваленко.Горы, леса и пещерные городаПо словам Коваленко, осень один из самых прекрасных времен года в Крыму для познания прежде всего горно-лесной зоны.И рекомендовал посетить пещерные города Крыма – Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Эски-Кермен. И совместить все это с крымской гастрономией, особенно восточной кухней, которая характерна для этого региона.Восточный Крым – от моря до моряНепременно нужно посетить осенью и восточный регион Крыма – район Коктебеля, Судака и Нового Света, считает краевед.Например, если подняться здесь на вершину горы Коклюк, где расположена смотровая площадка с таинственным названием "Звездопад воспоминаний", это путешествие не забудется никогда.Оттенки осени в виноградникахИ конечно же, нельзя обойти вниманием крымские виноградники, у которых сейчас сезон созревания, сказал Коваленко.Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собраноСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму не хватает экскурсоводов – что предлагают экспертыНаука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичнымКак Крым справился с главными вызовами сезона-2026

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отдых в крыму, туризм в крыму, совет эксперта, иван коваленко