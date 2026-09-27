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Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий
Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий
Осень в Крыму прекрасна, и для туристов есть несколько направлений для путешествий, где их ждут незабываемые впечатления, сотни объектов для изучения и... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T21:48
2026-09-27T21:48
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туризм в крыму
совет эксперта
иван коваленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Осень в Крыму прекрасна, и для туристов есть несколько направлений для путешествий, где их ждут незабываемые впечатления, сотни объектов для изучения и наслаждение пейзажами и самобытной атмосферой. Об этом РИА Новости Крым рассказал гид по Крыму, краевед и путешественник Иван Коваленко.Горы, леса и пещерные городаПо словам Коваленко, осень один из самых прекрасных времен года в Крыму для познания прежде всего горно-лесной зоны.И рекомендовал посетить пещерные города Крыма – Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Эски-Кермен. И совместить все это с крымской гастрономией, особенно восточной кухней, которая характерна для этого региона.Восточный Крым – от моря до моряНепременно нужно посетить осенью и восточный регион Крыма – район Коктебеля, Судака и Нового Света, считает краевед.Например, если подняться здесь на вершину горы Коклюк, где расположена смотровая площадка с таинственным названием "Звездопад воспоминаний", это путешествие не забудется никогда.Оттенки осени в виноградникахИ конечно же, нельзя обойти вниманием крымские виноградники, у которых сейчас сезон созревания, сказал Коваленко.Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собраноСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму не хватает экскурсоводов – что предлагают экспертыНаука поможет сделать отдых в Крыму круглогодичнымКак Крым справился с главными вызовами сезона-2026
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, отдых в крыму, туризм в крыму, совет эксперта, иван коваленко
Крым осенью: топ-3 направлений для путешествий

Что посмотреть в Крыму осенью – советы эксперта

21:48 27.09.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиды Крыма
Виды Крыма
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Осень в Крыму прекрасна, и для туристов есть несколько направлений для путешествий, где их ждут незабываемые впечатления, сотни объектов для изучения и наслаждение пейзажами и самобытной атмосферой. Об этом РИА Новости Крым рассказал гид по Крыму, краевед и путешественник Иван Коваленко.

Горы, леса и пещерные города

По словам Коваленко, осень один из самых прекрасных времен года в Крыму для познания прежде всего горно-лесной зоны.

"Уже сейчас, в конце сентября, преображается крымский лес, всеми цветами радуги, как мы говорим, привлекает – и желтеет, и краснеет. И я бы рекомендовал, конечно, когда нет дождей, морозов, и днем еще тепло, путешествовать по юго-восточному Крыму, по юго-западному", – сказал собеседник.

И рекомендовал посетить пещерные города Крыма – Мангуп-Кале, Чуфут-Кале, Тепе-Кермен, Эски-Кермен. И совместить все это с крымской гастрономией, особенно восточной кухней, которая характерна для этого региона.

Восточный Крым – от моря до моря

Непременно нужно посетить осенью и восточный регион Крыма – район Коктебеля, Судака и Нового Света, считает краевед.
Например, если подняться здесь на вершину горы Коклюк, где расположена смотровая площадка с таинственным названием "Звездопад воспоминаний", это путешествие не забудется никогда.

"Это знаменитая обзорная точка у нас в Крыму, над Коктебелем, – с нее видно и Черное море, Феодосию, и Азовское. С нее виден и массив Кара-Даг, и горы, уходящие из Судака. Это тоже особая страничка географии и пейзажного наслаждения Крымом", – поделился путешественник.

Оттенки осени в виноградниках

И конечно же, нельзя обойти вниманием крымские виноградники, у которых сейчас сезон созревания, сказал Коваленко.

"У каждого сорта винограда не только своя форма листа, но и свой цвет, оттенок. Не бывает одинаково желтых листьев разных сортов винограда или одинаково красных. Если это 20 сортов винограда, то у них будет 20 оттенков листа. И вот смотреть на это лоскутное одеяло крымских виноградников – отдельное наслаждение", – сказал краевед.

Полномасштабная уборка винограда в Крыму – сколько ягод собрано
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КрымОтдых в КрымуТуризм в КрымуСовет экспертаИван Коваленко
 
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