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Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме
Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме
Херсонская область полностью осталась без света, произошло нарушение в энергосистеме региона. Об этом проинформировал днем в воскресенье губернатор Владимир... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T12:07
2026-09-27T12:07
херсонская область
владимир сальдо
электросети
электроэнергия
электричество
лэп
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Херсонская область полностью осталась без света, произошло нарушение в энергосистеме региона. Об этом проинформировал днем в воскресенье губернатор Владимир Сальдо.Аварийные бригады работают над устранением причин. Ситуация на личном контроле губернатора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, владимир сальдо, электросети, электроэнергия, электричество, лэп, отключение электроэнергии
Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме

Из-за нарушения в энергосистеме полностью обесточена Херсонская область – Сальдо

12:07 27.09.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоЛЭП в Херсонской области
ЛЭП в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Херсонская область полностью осталась без света, произошло нарушение в энергосистеме региона. Об этом проинформировал днем в воскресенье губернатор Владимир Сальдо.
"В Херсонской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за технологического нарушения в энергосистеме область временно обесточена", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
Аварийные бригады работают над устранением причин. Ситуация на личном контроле губернатора.
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Херсонская областьВладимир СальдоЭлектросетиЭлектроэнергияЭлектричествоЛЭПОтключение электроэнергии
 
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