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Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме
Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме
Херсонская область полностью осталась без света, произошло нарушение в энергосистеме региона. Об этом проинформировал днем в воскресенье губернатор Владимир... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T12:07
2026-09-27T12:07
2026-09-27T12:07
херсонская область
владимир сальдо
электросети
электроэнергия
электричество
лэп
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Херсонская область полностью осталась без света, произошло нарушение в энергосистеме региона. Об этом проинформировал днем в воскресенье губернатор Владимир Сальдо.Аварийные бригады работают над устранением причин. Ситуация на личном контроле губернатора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, владимир сальдо, электросети, электроэнергия, электричество, лэп, отключение электроэнергии
Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме
Из-за нарушения в энергосистеме полностью обесточена Херсонская область – Сальдо