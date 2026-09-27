https://crimea.ria.ru/20260927/khersonskaya-oblast-polnostyu-obestochena-iz-za-narusheniya-v-energosisteme-1159742292.html

Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме

Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Херсонская область полностью обесточена из-за нарушения в энергосистеме

Херсонская область полностью осталась без света, произошло нарушение в энергосистеме региона. Об этом проинформировал днем в воскресенье губернатор Владимир... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T12:07

2026-09-27T12:07

2026-09-27T12:07

херсонская область

владимир сальдо

электросети

электроэнергия

электричество

лэп

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Херсонская область полностью осталась без света, произошло нарушение в энергосистеме региона. Об этом проинформировал днем в воскресенье губернатор Владимир Сальдо.Аварийные бригады работают над устранением причин. Ситуация на личном контроле губернатора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, электросети, электроэнергия, электричество, лэп, отключение электроэнергии