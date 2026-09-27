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Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026 - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026
Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026 - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026
Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, всегда был поводом подвести промежуточные итоги работы туристической отрасли. В этом году высокий... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T09:22
2026-09-27T09:29
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, всегда был поводом подвести промежуточные итоги работы туристической отрасли. В этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений. О том как регион справился с вызовами, рассказал глава республики Сергей Аксенов.Координацией работы в чрезвычайной ситуации занимался оперативный штаб, созданный Министерством курортов и туризма Республики Крым. Он объединил усилия органов власти разных уровней и более 600 субъектов туриндустрии.Реализация действующих инвестпроектов не останавливалась. В числе наиболее ярких примеров – масштабный проект создания курорта "Золотые пески России", а также благоустройство Курортного парка в городе Саки. Еще один важный проект в сфере пешеходного туризма – "Большая Крымская тропа". На сегодняшний день обустроено 10 этапов тропы общей протяженностью 220 км, а до конца года планируется обустроить еще 7 этапов – это 130 километров, перечислили Аксенов.Особое внимание уделяется государственной поддержке отрасли – от различных льгот до федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого работника. Эта мера поможет сохранить коллективы, поддержать людей и бизнес в столь непростое время, подчеркнул глава республики.В условиях ЧС крымские отели, санатории, объекты показа объединились в рамках акции "Мы вместе. Крым", помогая друг другу, а также предлагая специальные условия для отдыха крымчанам и жителям соседних регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, туризм в крыму, новости, новости крыма
Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026

Крым в сезоне-2026 справился с главными вызовами

09:22 27.09.2026 (обновлено: 09:29 27.09.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, всегда был поводом подвести промежуточные итоги работы туристической отрасли. В этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений. О том как регион справился с вызовами, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
"В целом Крым с главными вызовами справился. При этом отрасль, несмотря на серьезные трудности, продолжала развиваться", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Координацией работы в чрезвычайной ситуации занимался оперативный штаб, созданный Министерством курортов и туризма Республики Крым. Он объединил усилия органов власти разных уровней и более 600 субъектов туриндустрии.
Реализация действующих инвестпроектов не останавливалась. В числе наиболее ярких примеров – масштабный проект создания курорта "Золотые пески России", а также благоустройство Курортного парка в городе Саки. Еще один важный проект в сфере пешеходного туризма – "Большая Крымская тропа". На сегодняшний день обустроено 10 этапов тропы общей протяженностью 220 км, а до конца года планируется обустроить еще 7 этапов – это 130 километров, перечислили Аксенов.
Особое внимание уделяется государственной поддержке отрасли – от различных льгот до федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого работника. Эта мера поможет сохранить коллективы, поддержать людей и бизнес в столь непростое время, подчеркнул глава республики.
В условиях ЧС крымские отели, санатории, объекты показа объединились в рамках акции "Мы вместе. Крым", помогая друг другу, а также предлагая специальные условия для отдыха крымчанам и жителям соседних регионов.
"Нынешний год показал: гостеприимство – это не только улыбки и сервис, но и способность быть рядом, когда людям нужна помощь. Спасибо всем, кто принимал гостей, помогал им, отвечал на вопросы, обеспечивал работу объектов размещения, санаториев, ресторанов, музеев, туристических центров и маршрутов", – подытожил Аксенов.
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Сергей АксеновКрымТуризм в КрымуНовостиНовости Крыма
 
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