https://crimea.ria.ru/20260927/kak-krym-spravilsya-s-glavnymi-vyzovami-sezona-2026-1159735960.html

Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026

Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026 - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026

Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, всегда был поводом подвести промежуточные итоги работы туристической отрасли. В этом году высокий... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T09:22

2026-09-27T09:22

2026-09-27T09:29

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, всегда был поводом подвести промежуточные итоги работы туристической отрасли. В этом году высокий курортный сезон в Крыму прошел в очень сложных условиях. Проблемы с логистикой, топливный кризис, обеспечение безопасности – все это требовало принятия оперативных и нестандартных решений. О том как регион справился с вызовами, рассказал глава республики Сергей Аксенов.Координацией работы в чрезвычайной ситуации занимался оперативный штаб, созданный Министерством курортов и туризма Республики Крым. Он объединил усилия органов власти разных уровней и более 600 субъектов туриндустрии.Реализация действующих инвестпроектов не останавливалась. В числе наиболее ярких примеров – масштабный проект создания курорта "Золотые пески России", а также благоустройство Курортного парка в городе Саки. Еще один важный проект в сфере пешеходного туризма – "Большая Крымская тропа". На сегодняшний день обустроено 10 этапов тропы общей протяженностью 220 км, а до конца года планируется обустроить еще 7 этапов – это 130 километров, перечислили Аксенов.Особое внимание уделяется государственной поддержке отрасли – от различных льгот до федеральных выплат в размере трех МРОТ на каждого работника. Эта мера поможет сохранить коллективы, поддержать людей и бизнес в столь непростое время, подчеркнул глава республики.В условиях ЧС крымские отели, санатории, объекты показа объединились в рамках акции "Мы вместе. Крым", помогая друг другу, а также предлагая специальные условия для отдыха крымчанам и жителям соседних регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, туризм в крыму, новости, новости крыма