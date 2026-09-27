https://crimea.ria.ru/20260927/kak-desantniki-dnepra-obespechivayut-eshelonirovannuyu-zaschitu-ot-vozdushnykh-ugroz-1159723178.html

Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз

Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз

Мобильные огневые группы и боевые расчеты дронов-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки "Днепр" ежесуточно уничтожают от 5... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T09:45

2026-09-27T09:45

2026-09-27T09:45

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

потери всу

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы и боевые расчеты дронов-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки "Днепр" ежесуточно уничтожают от 5 до 15 беспилотников ВСУ, обеспечивая эшелонированную защиту от воздушных угроз. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в зоне ответственности ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава "Днепра" действуют сразу несколько подразделений по противодействию вражеским БПЛА: мобильные огневые группы (МОГ), боевые расчеты дронов-перехватчиков "Елка" и господствующие в небе операторы дронов, ведущие непрерывную охоту за украинскими беспилотниками.Высокие результаты достигаются за счет слаженности действий расчетов, знаний тактико-технических характеристик воздушных целей и постоянной смены позиций.Взаимодействие с постами воздушного наблюдения и радиолокационными станциями позволяет максимально оперативно получать данные о маршруте и характере цели и выдвигаться на расчетную точку перехвата."Благодаря высокому уровНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ БПЛА И СЛАЖЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ РАСЧЕТОВ БОЛЬШИНСТВО ДРОНОВ-"КАМИКАДЗЕ" ПРОТИВНИКА УДАЕТСЯ УСПЕШНО УНИЧТОЖАТЬ", – ОТМЕТИЛИ В МИНОБОРОНЫ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над ХерсонщинойДесантники громят врага на Ореховском направлении Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу , видео, видео