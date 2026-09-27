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Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз
Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз
Мобильные огневые группы и боевые расчеты дронов-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки "Днепр" ежесуточно уничтожают от 5... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T09:45
2026-09-27T09:45
2026-09-27T09:45
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы и боевые расчеты дронов-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки "Днепр" ежесуточно уничтожают от 5 до 15 беспилотников ВСУ, обеспечивая эшелонированную защиту от воздушных угроз. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как отметили в ведомстве, в зоне ответственности ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава "Днепра" действуют сразу несколько подразделений по противодействию вражеским БПЛА: мобильные огневые группы (МОГ), боевые расчеты дронов-перехватчиков "Елка" и господствующие в небе операторы дронов, ведущие непрерывную охоту за украинскими беспилотниками.Высокие результаты достигаются за счет слаженности действий расчетов, знаний тактико-технических характеристик воздушных целей и постоянной смены позиций.Взаимодействие с постами воздушного наблюдения и радиолокационными станциями позволяет максимально оперативно получать данные о маршруте и характере цели и выдвигаться на расчетную точку перехвата."Благодаря высокому уровНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ БПЛА И СЛАЖЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ РАСЧЕТОВ БОЛЬШИНСТВО ДРОНОВ-"КАМИКАДЗЕ" ПРОТИВНИКА УДАЕТСЯ УСПЕШНО УНИЧТОЖАТЬ", – ОТМЕТИЛИ В МИНОБОРОНЫ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Таран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над ХерсонщинойДесантники громят врага на Ореховском направлении Ивановские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости сво, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, потери всу , видео, видео
Как десантники "Днепра" обеспечивают эшелонированную защиту от воздушных угроз
Десантники группировки "Днепр" сбивают до 15 дронов ВСУ в сутки – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы и боевые расчеты дронов-перехватчиков ивановского гвардейского соединения ВДВ в составе группировки "Днепр" ежесуточно уничтожают от 5 до 15 беспилотников ВСУ, обеспечивая эшелонированную защиту от воздушных угроз. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, в зоне ответственности ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава "Днепра" действуют сразу несколько подразделений по противодействию вражеским БПЛА: мобильные огневые группы (МОГ), боевые расчеты дронов-перехватчиков "Елка" и господствующие в небе операторы дронов, ведущие непрерывную охоту за украинскими беспилотниками.
"Эффективность боевой работы мобильных огневых групп подтверждается результативностью их практического боевого применения. За одно дежурство расчеты сбивают от пяти до пятнадцати целей, включая крупные БПЛА самолетного типа и малозаметные FPV-дроны", – рассказали в ведомстве.
Высокие результаты достигаются за счет слаженности действий расчетов, знаний тактико-технических характеристик воздушных целей и постоянной смены позиций.
Взаимодействие с постами воздушного наблюдения и радиолокационными станциями позволяет максимально оперативно получать данные о маршруте и характере цели и выдвигаться на расчетную точку перехвата.
"Благодаря высокому уровНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОПЕРАТОРОВ БПЛА И СЛАЖЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ РАСЧЕТОВ БОЛЬШИНСТВО ДРОНОВ-"КАМИКАДЗЕ" ПРОТИВНИКА УДАЕТСЯ УСПЕШНО УНИЧТОЖАТЬ", – ОТМЕТИЛИ В МИНОБОРОНЫ.
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