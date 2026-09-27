https://crimea.ria.ru/20260927/ekspert-otsenil-kriterii-dlya-investitsionnykh-proektov-v-krymu-1159699012.html

Эксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в Крыму

Эксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в Крыму - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Эксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в Крыму

В Крыму уточнены критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты. Они вполне реалистичные и обоснованные, завил экономист Сергей... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T07:01

2026-09-27T07:01

2026-09-27T07:01

крым

экономика крыма

сергей землячев

инвестиции

финансы

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму уточнены критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты. Они вполне реалистичные и обоснованные, завил экономист Сергей Землячев в эфире радио "Спутник в Крыму".Министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич ранее назвала совокупность критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты. Так, капитальные вложения в основные средства осуществляются в первые 5 лет реализации инвестиционного проекта, размер капитальных вложений должен составить не менее 300 млн рублей, а налоговых поступлений – не менее 1 миллиона рублей в год, начиная с 6-го года реализации проекта. Также важно наличие обязательств социального характера у инвестора.По мнению Землячева, это обоснованные и достаточно реалистичные цифры. Предприниматели осознанно идут на вложения в условиях рисков, которые меняются.Он добавил, в рамках таких инвестиционных проектов для Крыма выгодно развитие производственной базы и получение рабочих мест и инфраструктуры.Ранее сообщалось, что четыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести млрд рублей реализуют в Крыму. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублейВ России расширили свободную экономическую зонуИнвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика крыма, сергей землячев, инвестиции, финансы, деньги