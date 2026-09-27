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Эксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в Крыму - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Эксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в Крыму
Эксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в Крыму - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Эксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в Крыму
В Крыму уточнены критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты. Они вполне реалистичные и обоснованные, завил экономист Сергей... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T07:01
2026-09-27T07:01
крым
экономика крыма
сергей землячев
инвестиции
финансы
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму уточнены критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты. Они вполне реалистичные и обоснованные, завил экономист Сергей Землячев в эфире радио "Спутник в Крыму".Министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич ранее назвала совокупность критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты. Так, капитальные вложения в основные средства осуществляются в первые 5 лет реализации инвестиционного проекта, размер капитальных вложений должен составить не менее 300 млн рублей, а налоговых поступлений – не менее 1 миллиона рублей в год, начиная с 6-го года реализации проекта. Также важно наличие обязательств социального характера у инвестора.По мнению Землячева, это обоснованные и достаточно реалистичные цифры. Предприниматели осознанно идут на вложения в условиях рисков, которые меняются.Он добавил, в рамках таких инвестиционных проектов для Крыма выгодно развитие производственной базы и получение рабочих мест и инфраструктуры.Ранее сообщалось, что четыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести млрд рублей реализуют в Крыму. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвесторы вложили в развитие Херсонщины около 3 миллиардов рублейВ России расширили свободную экономическую зонуИнвестиции в экономику Донбасса и Новороссии превысили 100 миллиардов рублей
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крым, экономика крыма, сергей землячев, инвестиции, финансы, деньги
Эксперт оценил критерии для инвестиционных проектов в Крыму

Эксперт назвал продуманной политикой критерии для инвестиционных проектов в Крыму

07:01 27.09.2026
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваРоссийский Крым — инвестиционно привлекательный регион
Российский Крым — инвестиционно привлекательный регион
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Крыму уточнены критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты. Они вполне реалистичные и обоснованные, завил экономист Сергей Землячев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Министр имущественных и земельных отношений Крыма Лариса Кулинич ранее назвала совокупность критериев, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты. Так, капитальные вложения в основные средства осуществляются в первые 5 лет реализации инвестиционного проекта, размер капитальных вложений должен составить не менее 300 млн рублей, а налоговых поступлений – не менее 1 миллиона рублей в год, начиная с 6-го года реализации проекта. Также важно наличие обязательств социального характера у инвестора.
По мнению Землячева, это обоснованные и достаточно реалистичные цифры. Предприниматели осознанно идут на вложения в условиях рисков, которые меняются.
"Многие предприятия, пользуясь налоговыми льготами при заходе в свободную экономическую зону, предполагали осуществление инвестиций в какой-то длительный промежуток времени... Для республики такие проекты нужны и важны. Но нужно работать с инвесторами, которые действительно будут понимать свои возможности. Это более продуманная политика. Каждый инвестор будет понимать, на что он идет", – подчеркнул Землячев.
Он добавил, в рамках таких инвестиционных проектов для Крыма выгодно развитие производственной базы и получение рабочих мест и инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что четыре инвестпроекта в области жилищного строительства, рекреации и промышленности на сумму более шести млрд рублей реализуют в Крыму. Инвесторы из регионов России модернизируют инфраструктуру санаториев на Южном берегу Крыма, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымЭкономика КрымаСергей ЗемлячевИнвестицииФинансыДеньги
 
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