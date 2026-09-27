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Екатерина II была первой: Крым – колыбель мирового экскурсионного туризма

Екатерина II была первой: Крым – колыбель мирового экскурсионного туризма - РИА Новости Крым, 27.09.2026

Екатерина II была первой: Крым – колыбель мирового экскурсионного туризма

Российская императрица Екатерина II осуществила первую в нашей стране экскурсионную поездку именно в Крым, поэтому его по праву можно считать колыбелью... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T11:17

2026-09-27T11:17

2026-09-27T11:17

мнения

иван коваленко

туризм

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российская императрица Екатерина II осуществила первую в нашей стране экскурсионную поездку именно в Крым, поэтому его по праву можно считать колыбелью отечественного туризма. Такое мнение РИА Новости Крым высказал гид по Крыму, краевед и путешественник Иван Коваленко.По словам Коваленко, тезис о том, что Крым – это колыбель отечественного российского туризма, действительно правильный.Туризм вообще, сказал спикер, – это смена территории постоянного проживания человека с оздоровительными, образовательными или развлекательными целями. И первой такой поездкой в мире официально считается прибытие в Англию в 1841 году Томаса Кука – человека, перевезшего несколько десятков представителей общества трезвости из одного города в другой по железной дороге.Подготовка этого уникального путешествия длилась четыре года, и началось оно 2 января, напомнил Коваленко."Кортеж императрицы – несколько сотен человек, несколько десятков карет – двинулся в Крым. Они прибыли сюда лишь к маю. То есть пять месяцев ехали с остановками в других городах. И 19 мая прибыли в Крым и пробыли здесь 11 дней, посетив все основные города полуострова", – добавил краевед.С тех пор Крым так или иначе был связан с туризмом, и сегодня все в Крыму завязано на прием отдыхающих, наших гостей, а значит, день туризма для Крыма – очень важный праздник не только для отрасли, делает вывод Коваленко.Какой сегодня праздник: 27 сентябряСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым справился с главными вызовами сезона-2026Турбизнес Крыма привлек более 760 млн рублей с господдержкойДо 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров

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2026

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