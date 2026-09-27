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Четыре человека погибли в крымских горах в этом году - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Четыре человека погибли в крымских горах в этом году
Четыре человека погибли в крымских горах в этом году - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Четыре человека погибли в крымских горах в этом году
С начала 2026 года в крымских горах погибли четыре человека, еще 135 туристам, из которых 15 дети, потребовалась помощь спасателей, рассказали в главке МЧС... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T20:47
2026-09-27T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в крымских горах погибли четыре человека, еще 135 туристам, из которых 15 дети, потребовалась помощь спасателей, рассказали в главке МЧС России по республике.Чаще всего сотрудникам МЧС России приходилось спасать туристов на мысе Алчак, горах Сокол и Бойка, тропе Голицына, в Большом каньоне, а также на Долгоруковской яйле и нижнем плато Чатыр-Дага. Основными причинами происшествий становятся излишняя самоуверенность туристов и недооценка ландшафтных условий, подчеркнули в МЧС.Чтобы путешествие оставило только приятные воспоминания, спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила.Зарегистрируйте группу. Это главное правило безопасности. Согласно законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС за 10 рабочих дней до начала путешествия. В этом году в Крыму уже зарегистрировали 310 групп – это позволило контролировать их передвижение и оперативно приходить на помощь.Продумайте снаряжение. Обязательно возьмите заряженный пауэрбанк, запас воды (из расчёта минимум 1,5 литра на человека), калорийную еду, дождевик, аптечку и карту местности (офлайн-карты в телефоне могут подвести). Одевайтесь многослойно и по погоде, обувь должна быть закрытой и разношенной.Изучите маршрут. Не переоценивайте свои силы. Выбирайте тропы, соответствующие вашей физической подготовке. Сообщите близким точный план вашего маршрута и предполагаемое время возвращения.Следите за погодой. Внезапная смена погоды в горах Крыма – частое явление. При ухудшении видимости или сильном ветре лучше отложить выход или вернуться назад.Держитесь тропы. Не сходите с маркированного маршрута и не пытайтесь сократить путь через незнакомые склоны или расщелины.Зарегистрироваться можно онлайн на сайте ГУ МЧС России по Республике Крым, указав состав участников и контактные телефоны, напомнили в спасательном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости крыма, горы крыма, крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия
Четыре человека погибли в крымских горах в этом году

В горах Крыма погибли четыре человека с начала года

20:47 27.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоры Крыма
Горы Крыма - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в крымских горах погибли четыре человека, еще 135 туристам, из которых 15 дети, потребовалась помощь спасателей, рассказали в главке МЧС России по республике.
"С начала года крымские спасатели провели 70 поисково-спасательных операций и оказали помощь 135 людям, из которых 15 – дети. К сожалению, 4 человека погибли", – привели статистические данные в ведомстве.
Чаще всего сотрудникам МЧС России приходилось спасать туристов на мысе Алчак, горах Сокол и Бойка, тропе Голицына, в Большом каньоне, а также на Долгоруковской яйле и нижнем плато Чатыр-Дага. Основными причинами происшествий становятся излишняя самоуверенность туристов и недооценка ландшафтных условий, подчеркнули в МЧС.
Чтобы путешествие оставило только приятные воспоминания, спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать следующие правила.
Зарегистрируйте группу. Это главное правило безопасности. Согласно законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС за 10 рабочих дней до начала путешествия. В этом году в Крыму уже зарегистрировали 310 групп – это позволило контролировать их передвижение и оперативно приходить на помощь.
Продумайте снаряжение. Обязательно возьмите заряженный пауэрбанк, запас воды (из расчёта минимум 1,5 литра на человека), калорийную еду, дождевик, аптечку и карту местности (офлайн-карты в телефоне могут подвести). Одевайтесь многослойно и по погоде, обувь должна быть закрытой и разношенной.
Изучите маршрут. Не переоценивайте свои силы. Выбирайте тропы, соответствующие вашей физической подготовке. Сообщите близким точный план вашего маршрута и предполагаемое время возвращения.
Следите за погодой. Внезапная смена погоды в горах Крыма – частое явление. При ухудшении видимости или сильном ветре лучше отложить выход или вернуться назад.
Держитесь тропы. Не сходите с маркированного маршрута и не пытайтесь сократить путь через незнакомые склоны или расщелины.

"Идти в сложный поход без подготовки – значит обрекать себя на неприятности. Если вы все же заблудились, немедленно остановитесь, успокойтесь и позвоните по номеру 112. Не продолжайте движение в панике", – сказал начальник части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Андрей Ватолин.

Зарегистрироваться можно онлайн на сайте ГУ МЧС России по Республике Крым, указав состав участников и контактные телефоны, напомнили в спасательном ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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