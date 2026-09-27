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Чем грозит неграмотная очистка рек в Крыму - РИА Новости Крым, 27.09.2026
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Чем грозит неграмотная очистка рек в Крыму
Чем грозит неграмотная очистка рек в Крыму - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Чем грозит неграмотная очистка рек в Крыму
Русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T21:07
2026-09-27T21:43
реки
реки крыма
экология
крым
природа
мнения
григорий прокопов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального отношения уничтожаются целые экосистемы, подвергаются исчезновению краснокнижные виды рыб и животных. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета, научный сотрудник ФИЦ Институт биологии южных морей Григорий Прокопов.По словам ученого, "атака" на крымские реки началась еще в 50-60 годы прошлого века, когда начала изменяться гидрология, начали менять русла. В то время активно в долинах рек начало развиваться садоводство."Удобнее же, когда поля ровные, а не когда речка меандрирует, идет зигзагом. А если русло спрямить, то удобно обрабатывать и так далее. И вот тогда пошли первые мероприятия по спрямлению основных русел крымских рек. Прежде всего это Бельбек, Кача, Альма, Салгир, Биюк-Карасу. А на многих притоках и на самих реках начали строить водохранилища. Тогда, наверное, и наступил первый серьезный удар и по водоносности рек", - рассказал ученый.Григорий Прокопов также отметил, что современные методы расчистки речных русел настораживают – вместо рекомендованного укрепления берегов высадкой растительности, деревья, которые держат берег, наоборот вырубают."На реке Салгир, например, чуть ли не до коренной породы грунт выбирается и что-то вывозится, а что-то выкладывается вдоль берега. И в итоге вода смывает все, когда поднимается, ведь эта рыхлая порода ничто не держит. Знаменитая расчистка была на реке Бельбек, в верховьях, на Кокозке после паводка, где массово вырубались деревья, и эти же деревья закапывались в этот же грунт вдоль побережья. На следующий год, весной вода поднялась, и там подмыло корни уже следующих деревьев. То есть вымыло вот этот грунт, который был насыпан, и понятно, что эти деревья будут дальше падать в реку, и опять надо будет реку как бы расчищать, чтобы не было заторов", - поделился спикер.Также изменения, которые происходят с крымскими реками, добавил он, оказывают негативное воздействие на различные, порой уникальные, аборигенные виды рыб и живых организмов."У нас давно уже в Красной книге крымский усач, а сейчас еще и в Федеральной Красной книге оказались шемая черноморско-азовская, она же, крымская, и в Черной речке – это щиповка, тоже эндемичный вид с очень локальным ареалом. Поэтому, конечно же, для популяции этих видов неправильное обращение с реками – это очень критичный момент", - подчеркнул собеседник.По мнению старшего преподавателя кафедры геоэкологии КФУ, в идеале расчистка рек должна начинаться с освобождения поймы и надпойменной террасы от строений.Важным моментом являются и отсутствие централизованной канализации в постройках вдоль рек. Стоки из выгребных ям этих хозяйств нередко просачиваются в реку при осадках. Решить эту проблему можно, считает эколог, обеспечив их современными септиками.Если мы хотим сохранить экосистему реки, объяснил специалист, то она должна сохранять и излучины, должны быть ямы и перекаты, должны быть деревья возле русла реки, корни которых погружены в воду, где будет стоять рыба."Речные экосистемы Крыма, правда, уникальны. Там есть эндемики, есть редкие виды, есть виды, которые на территории России встречаются только в Крыму. Поэтому надо попытаться сохранить и реально восстановить эту экосистему. То есть попробовать относиться к рекам не просто как к водосбросным каналам, а направить средства, может быть, немножко на другие мероприятия", - заключил Григорий Прокопов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе чистят русла рек перед сезоном дождейСохранить баланс экосистемы: в Крыму расчищают русла рекУченые ведут мониторинг экологического состояния рек в Крыму
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реки, реки крыма, экология, крым, природа, мнения, григорий прокопов
Чем грозит неграмотная очистка рек в Крыму

Неграмотная чистка рек грозит уникальным экосистемам и эндемичным видам Крыма – мнение

21:07 27.09.2026 (обновлено: 21:43 27.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБельбекская долина
Бельбекская долина - РИА Новости, 1920, 27.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Русла рек в Крыму расчищают перед сезоном дождей, однако данный процесс не всегда идет на пользу уникальным водным объектам полуострова. Из-за формального отношения уничтожаются целые экосистемы, подвергаются исчезновению краснокнижные виды рыб и животных. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал старший преподаватель кафедры геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета, научный сотрудник ФИЦ Институт биологии южных морей Григорий Прокопов.
"К сожалению, у нас сохраняется потребительское отношение к рекам. Мы не можем воспринять реку как экосистему, как лес или как степь. Река у нас как канал, который надо использовать либо для сброса чего-нибудь, либо для использования воды в хозяйственных нуждах", - обратил внимание он.
По словам ученого, "атака" на крымские реки началась еще в 50-60 годы прошлого века, когда начала изменяться гидрология, начали менять русла. В то время активно в долинах рек начало развиваться садоводство.
"Удобнее же, когда поля ровные, а не когда речка меандрирует, идет зигзагом. А если русло спрямить, то удобно обрабатывать и так далее. И вот тогда пошли первые мероприятия по спрямлению основных русел крымских рек. Прежде всего это Бельбек, Кача, Альма, Салгир, Биюк-Карасу. А на многих притоках и на самих реках начали строить водохранилища. Тогда, наверное, и наступил первый серьезный удар и по водоносности рек", - рассказал ученый.
Григорий Прокопов также отметил, что современные методы расчистки речных русел настораживают – вместо рекомендованного укрепления берегов высадкой растительности, деревья, которые держат берег, наоборот вырубают.
"На реке Салгир, например, чуть ли не до коренной породы грунт выбирается и что-то вывозится, а что-то выкладывается вдоль берега. И в итоге вода смывает все, когда поднимается, ведь эта рыхлая порода ничто не держит. Знаменитая расчистка была на реке Бельбек, в верховьях, на Кокозке после паводка, где массово вырубались деревья, и эти же деревья закапывались в этот же грунт вдоль побережья. На следующий год, весной вода поднялась, и там подмыло корни уже следующих деревьев. То есть вымыло вот этот грунт, который был насыпан, и понятно, что эти деревья будут дальше падать в реку, и опять надо будет реку как бы расчищать, чтобы не было заторов", - поделился спикер.
Также изменения, которые происходят с крымскими реками, добавил он, оказывают негативное воздействие на различные, порой уникальные, аборигенные виды рыб и живых организмов.
"У нас давно уже в Красной книге крымский усач, а сейчас еще и в Федеральной Красной книге оказались шемая черноморско-азовская, она же, крымская, и в Черной речке – это щиповка, тоже эндемичный вид с очень локальным ареалом. Поэтому, конечно же, для популяции этих видов неправильное обращение с реками – это очень критичный момент", - подчеркнул собеседник.
По мнению старшего преподавателя кафедры геоэкологии КФУ, в идеале расчистка рек должна начинаться с освобождения поймы и надпойменной террасы от строений.
"Не зря она называлась в свое время садовой террасой, потому что люди знали, что она периодически должна затапливаться. И там росли сады, а для садов в целом это тоже неплохо. То есть, когда происходит затопление этой территории, насыщение водой, и, в общем-то, проблема полива решается", - пояснил он.
Важным моментом являются и отсутствие централизованной канализации в постройках вдоль рек. Стоки из выгребных ям этих хозяйств нередко просачиваются в реку при осадках. Решить эту проблему можно, считает эколог, обеспечив их современными септиками.
Если мы хотим сохранить экосистему реки, объяснил специалист, то она должна сохранять и излучины, должны быть ямы и перекаты, должны быть деревья возле русла реки, корни которых погружены в воду, где будет стоять рыба.
"Речные экосистемы Крыма, правда, уникальны. Там есть эндемики, есть редкие виды, есть виды, которые на территории России встречаются только в Крыму. Поэтому надо попытаться сохранить и реально восстановить эту экосистему. То есть попробовать относиться к рекам не просто как к водосбросным каналам, а направить средства, может быть, немножко на другие мероприятия", - заключил Григорий Прокопов.
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