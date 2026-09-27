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Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии - РИА Новости Крым, 27.09.2026
Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии. РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T21:33
2026-09-27T21:33
2026-09-27T21:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии.Вечером в воскресенье перед администрацией главы сербского государства собрались его сторонники, чтобы выразить поддержку. Вучич вышел и обратился к собравшимся, поблагодарив их за победы на президентских выборах 2017 и 2022 годов, а затем вернулся в администрацию.Вучич уточнил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности президента председателю Скупщины (парламента) Ане Брнабич, а до конца декабря в стране должны будут состояться президентские выборы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, александр вучич, сербия, в мире
Александр Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии
Александр Вучич объявил о своей отставке с поста президента Сербии
21:33 27.09.2026 (обновлено: 21:45 27.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Александр Вучич подписал документ о своей отставке с поста президента Сербии.
Вечером в воскресенье перед администрацией главы сербского государства собрались его сторонники, чтобы выразить поддержку. Вучич вышел и обратился к собравшимся, поблагодарив их за победы на президентских выборах 2017 и 2022 годов, а затем вернулся в администрацию.
"На основании статьи 116 а5 Конституции Республики Сербии подаю в отставку с поста президента республики", – объявил сербский лидер и подписал документ.
Вучич уточнил, что в понедельник передаст полномочия исполняющей обязанности президента председателю Скупщины (парламента) Ане Брнабич, а до конца декабря в стране должны будут состояться президентские выборы.
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