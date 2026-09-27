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96 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
96 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 27.09.2026
96 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией,... РИА Новости Крым, 27.09.2026
2026-09-27T08:43
2026-09-27T08:43
2026-09-27T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости, срочные новости крыма, черное море, белгородская область, брянская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
96 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
96 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России ночью
08:43 27.09.2026 (обновлено: 09:14 27.09.2026)