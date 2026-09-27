https://crimea.ria.ru/20260927/96-ukrainskikh-bespilotnikov-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1159734987.html

96 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России

96 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 27.09.2026

96 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России

Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией,... РИА Новости Крым, 27.09.2026

2026-09-27T08:43

2026-09-27T08:43

2026-09-27T09:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 96 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и черноморской акваторией, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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брянская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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