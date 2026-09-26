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Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму
Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму
Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении участников избирательной кампании по выборам в Госдуму в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР,... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T12:58
2026-09-26T12:58
крым
севастополь
новые регионы россии
выборы
выборы в крыму и севастополе
санкции
владимир зеленский
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении участников избирательной кампании по выборам в Госдуму в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте главы киевского режима.Киевский режим настаивает на "нелегитимности" выборов в указанных российских регионах.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в ГосдумуПутин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созыва Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, новые регионы россии, выборы, выборы в крыму и севастополе, санкции, владимир зеленский, украина, в мире, новости
Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму

Зеленский ввел санкции против участников думских выборов в Крыму и Севастополе

12:58 26.09.2026
 
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Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел в действие санкции в отношении участников избирательной кампании по выборам в Госдуму в Республике Крым, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается на сайте главы киевского режима.
В санкционном списке значатся 44 физических лица. Некоторые из них ранее были избраны депутатами местных советов в регионах. Также ограничения введены в отношении члена центрального штаба Народного фронта, руководителя проекта "Служба сопровождения ветеранов СВО", военкора Ирины Куксенковой и экс-депутата Верховной рады Юрия Онищука.
Киевский режим настаивает на "нелегитимности" выборов в указанных российских регионах.
Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.
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КрымСевастопольНовые регионы РоссииВыборыВыборы в Крыму и СевастополеСанкцииВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреНовости
 
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