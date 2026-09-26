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Взрыв прогремел на угольном месторождении в Якутии – есть погибшие - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Взрыв прогремел на угольном месторождении в Якутии – есть погибшие
Взрыв прогремел на угольном месторождении в Якутии – есть погибшие - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Взрыв прогремел на угольном месторождении в Якутии – есть погибшие
Взрыв прогремел во время сварочных работ на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, в результате ЧП есть погибшие. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T09:49
2026-09-26T09:49
республика саха (якутия)
взрыв
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел во время сварочных работ на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, в результате ЧП есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Обстоятельства инцидента устанавливаются, прокуратура проводит проверку.По факту гибели работников на угольном месторождении возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следкоме Якутии.Эльгинское месторождение – крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. На обогатительном комплексе "Эльгинский" действуют 11 фабрик, производящих свыше 38 млн тонн угля. Запасы месторождения оцениваются в 2,2 млрд тонн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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республика саха (якутия), взрыв, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новости
Взрыв прогремел на угольном месторождении в Якутии – есть погибшие

В Якутии в результате взрыва при сварочных работах на угольном месторождении погибли люди

09:49 26.09.2026
 
© Следком ЯкутииЛюди погибли в результате взрыва при сварочных работах на угольном месторождении в Якутии
Люди погибли в результате взрыва при сварочных работах на угольном месторождении в Якутии
© Следком Якутии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Взрыв прогремел во время сварочных работ на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии, в результате ЧП есть погибшие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"26 сентября при производстве сварочных работ на Резервной насосной станции произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие", - говорится в сообщении.
Обстоятельства инцидента устанавливаются, прокуратура проводит проверку.
По факту гибели работников на угольном месторождении возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в Следкоме Якутии.
Эльгинское месторождение – крупнейшее в России месторождение коксующегося угля. Расположено в юго-восточной части Якутии, в 415 км к востоку от города Нерюнгри и в 300 км от Байкало-Амурской магистрали. На обогатительном комплексе "Эльгинский" действуют 11 фабрик, производящих свыше 38 млн тонн угля. Запасы месторождения оцениваются в 2,2 млрд тонн.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Республика Саха (Якутия)ВзрывСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияНовости
 
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