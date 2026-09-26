https://crimea.ria.ru/20260926/vsu-atakovali-kuban--est-zhertvy-1159721444.html

ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы

ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы - РИА Новости Крым, 26.09.2026

ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы

ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе Кубани. В результате падения обломков дронов есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T06:56

2026-09-26T06:56

2026-09-26T06:56

краснодарский край

кубань

вениамин кондратьев

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе Кубани. В результате падения обломков дронов есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."К сожалению, есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал глава края в МАКС.По его данным, обломки беспилотника повредили жилое здание. Также на территории двух предприятий в районе вспыхнули пожары.На местах работают все оперативные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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