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ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы - РИА Новости Крым, 26.09.2026
ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе Кубани. В результате падения обломков дронов есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T06:56
2026-09-26T06:56
краснодарский край
кубань
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе Кубани. В результате падения обломков дронов есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."К сожалению, есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал глава края в МАКС.По его данным, обломки беспилотника повредили жилое здание. Также на территории двух предприятий в районе вспыхнули пожары.На местах работают все оперативные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, кубань, вениамин кондратьев, атаки всу, происшествия, новости, новости сво
ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы

На Кубани при атаке ВСУ на Северский район есть погибшие и пострадавшие

06:56 26.09.2026
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе Кубани. В результате падения обломков дронов есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"К сожалению, есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал глава края в МАКС.
По его данным, обломки беспилотника повредили жилое здание. Также на территории двух предприятий в районе вспыхнули пожары.
На местах работают все оперативные службы.
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Краснодарский крайКубаньВениамин КондратьевАтаки ВСУПроисшествияНовостиНовости СВО
 
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