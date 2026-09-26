https://crimea.ria.ru/20260926/vsu-atakovali-kuban--est-zhertvy-1159721444.html
ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы - РИА Новости Крым, 26.09.2026
ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе Кубани. В результате падения обломков дронов есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T06:56
2026-09-26T06:56
2026-09-26T06:56
краснодарский край
кубань
вениамин кондратьев
атаки всу
происшествия
новости
новости сво
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653634_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b1e17712f0ddb39e191b5d0e98ea708f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе Кубани. В результате падения обломков дронов есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."К сожалению, есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал глава края в МАКС.По его данным, обломки беспилотника повредили жилое здание. Также на территории двух предприятий в районе вспыхнули пожары.На местах работают все оперативные службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653634_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_f5f7c88f18a3cf616f4bd27601c06f4a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, кубань, вениамин кондратьев, атаки всу, происшествия, новости, новости сво
ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
На Кубани при атаке ВСУ на Северский район есть погибшие и пострадавшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе Кубани. В результате падения обломков дронов есть жертвы. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"К сожалению, есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь", - написал глава края в МАКС.
По его данным, обломки беспилотника повредили жилое здание. Также на территории двух предприятий в районе вспыхнули пожары.
На местах работают все оперативные службы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.