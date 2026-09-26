https://crimea.ria.ru/20260926/vpervye-za-chetyre-s-polovinoy-goda-lavrov-vstretilsya-s-glavoy-mid-frg-1159729980.html

Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ

Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T17:51

2026-09-26T17:51

2026-09-26T17:51

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

германия

россия

новости

политика

внешняя политика

европейский союз (ес)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0c/1a/1121867546_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8de80b436a2a324b8a9914cfd3f0edb8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что встреча состоялась по инициативе немецкой стороны. Другие подробности пока не приводятся.Последний раз Лавров встречался с главой МИД ФРГ в январе 2022 года в Москве, тогда пост главы германского внешнеполитического ведомства занимала Анналена Бербок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

германия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, германия, россия, новости, политика, внешняя политика, европейский союз (ес)