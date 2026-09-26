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Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ
Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T17:51
2026-09-26T17:51
министерство иностранных дел рф (мид рф)
сергей лавров
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новости
политика
внешняя политика
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.Отмечается, что встреча состоялась по инициативе немецкой стороны. Другие подробности пока не приводятся.Последний раз Лавров встречался с главой МИД ФРГ в январе 2022 года в Москве, тогда пост главы германского внешнеполитического ведомства занимала Анналена Бербок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, германия, россия, новости, политика, внешняя политика, европейский союз (ес)
Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ

Лавров провел встречу с главой МИД Германии впервые за последние четыре с половиной года

17:51 26.09.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Германии.
Государственные флаги России и Германии. - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем в штаб-квартире ООН", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча состоялась по инициативе немецкой стороны. Другие подробности пока не приводятся.
Последний раз Лавров встречался с главой МИД ФРГ в январе 2022 года в Москве, тогда пост главы германского внешнеполитического ведомства занимала Анналена Бербок.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Сергей ЛавровГерманияРоссияНовостиПолитикаВнешняя политикаЕвропейский Союз (ЕС)
 
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