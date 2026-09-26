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Воздушная тревога в Крыму: людей призвали уйти с улиц - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Воздушная тревога в Крыму: людей призвали уйти с улиц
Воздушная тревога в Крыму: людей призвали уйти с улиц - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Воздушная тревога в Крыму: людей призвали уйти с улиц
В Крыму второй раз за день объявлена беспилотная опасность, в центральных районах полуострова и над Южным берегом Крыма работает ПВО. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T15:15
2026-09-26T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму второй раз за день объявлена беспилотная опасность, в центральных районах полуострова и над Южным берегом Крыма работает ПВО. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. "Уважаемые жители и гости Ялты! Напоминаем: действует беспилотная опасность в Республике Крым! Необходимо соблюдать меры личной безопасности! Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Уделяйте внимание пожилым людям и несовершеннолетним! Следите за информацией из официальных источников", - говорится в сообщении.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и избегать открытой местности. Находящимся на улице или в автомобилях следует укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.Крымчанам рекомендуют не подходить и не пользоваться лифтом.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В городе повреждены жилые дома и высоковольтная линия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
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Воздушная тревога в Крыму: людей призвали уйти с улиц

Воздушная тревога в Крыму - людей призвали уйти с улиц

15:15 26.09.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму второй раз за день объявлена беспилотная опасность, в центральных районах полуострова и над Южным берегом Крыма работает ПВО. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"Уважаемые жители и гости Ялты! Напоминаем: действует беспилотная опасность в Республике Крым! Необходимо соблюдать меры личной безопасности! Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! Уделяйте внимание пожилым людям и несовершеннолетним! Следите за информацией из официальных источников", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и избегать открытой местности. Находящимся на улице или в автомобилях следует укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.
Крымчанам рекомендуют не подходить и не пользоваться лифтом.
В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.
В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В городе повреждены жилые дома и высоковольтная линия.
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