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В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ
В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ
В Черном море у берегов Ялты зафиксированы украинские беспилотники. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T12:16
2026-09-26T12:16
2026-09-26T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Ялты зафиксированы украинские беспилотники. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.В Крыму с 10 утра объявлена беспилотная опасность. В региональном главке МЧС России призывают быть особо внимательными жителям центральных и южных районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, юбк, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма
В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ
На Южном берегу Крыма над морем зафиксированы украинские беспилотники
12:16 26.09.2026 (обновлено: 12:23 26.09.2026)