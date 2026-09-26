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В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ
В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ
В Черном море у берегов Ялты зафиксированы украинские беспилотники. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. РИА Новости Крым, 26.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Ялты зафиксированы украинские беспилотники. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.В Крыму с 10 утра объявлена беспилотная опасность. В региональном главке МЧС России призывают быть особо внимательными жителям центральных и южных районов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, ялта, юбк, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма
В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ

На Южном берегу Крыма над морем зафиксированы украинские беспилотники

12:16 26.09.2026 (обновлено: 12:23 26.09.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Черном море у берегов Ялты зафиксированы украинские беспилотники. Об этом предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

"Фиксация БПЛА район поселка Береговое на удалении 1-2 километра в направлении Ялты со стороны моря. Еще один БПЛА обнаружен в районе Кацивели в 9-10 километрах в направлении Ялты со стороны моря", - говорится в сообщении службы в МАКС.

В Крыму с 10 утра объявлена беспилотная опасность. В региональном главке МЧС России призывают быть особо внимательными жителям центральных и южных районов.
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