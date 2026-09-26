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В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам
В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам
Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала избранных депутатов Государственной Lумы по трем округам РК. Об этом сообщает республиканский Избирком. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T13:31
2026-09-26T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала избранных депутатов Государственной Lумы по трем округам РК. Об этом сообщает республиканский Избирком.Избирком зарегистрировал депутатов Госдумы Юрия Нестеренко (Симферопольский одномандатный округу №22), Янину Павленко (округ №23) и Леонида Бабашова (округ №24).Выборы в Госдуму состоялись 18-20 сентября. В Крыму явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей республики. По итогам голосования по одномандатным округам Нестеренко получил 54,99%, Павленко – 56,46%, Бабашов – 62,99%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиямиЯнина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев
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В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам

Избирком Крыма зарегистрировал избранных по трем мажоритарным округам депутатов Госдумы

13:31 26.09.2026
 
© РИА Новости КрымИзбирком Крыма
Избирком Крыма - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала избранных депутатов Государственной Lумы по трем округам РК. Об этом сообщает республиканский Избирком.
"На основании протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным округам, постановления ЦИК России об установлении общих результатов выборов, приняты решения о регистрации избранных по соответствующим округам депутатов Государственной думы девятого созыва", - говорится в сообщении.
Избирком зарегистрировал депутатов Госдумы Юрия Нестеренко (Симферопольский одномандатный округу №22), Янину Павленко (округ №23) и Леонида Бабашова (округ №24).
Выборы в Госдуму состоялись 18-20 сентября. В Крыму явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей республики. По итогам голосования по одномандатным округам Нестеренко получил 54,99%, Павленко – 56,46%, Бабашов – 62,99%.
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