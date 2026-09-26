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В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам

В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам - РИА Новости Крым, 26.09.2026

В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам

Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала избранных депутатов Государственной Lумы по трем округам РК. Об этом сообщает республиканский Избирком. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T13:31

2026-09-26T13:31

2026-09-26T13:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма зарегистрировала избранных депутатов Государственной Lумы по трем округам РК. Об этом сообщает республиканский Избирком.Избирком зарегистрировал депутатов Госдумы Юрия Нестеренко (Симферопольский одномандатный округу №22), Янину Павленко (округ №23) и Леонида Бабашова (округ №24).Выборы в Госдуму состоялись 18-20 сентября. В Крыму явка составила 48,52%. В выборах приняли участие 744 427 избирателей республики. По итогам голосования по одномандатным округам Нестеренко получил 54,99%, Павленко – 56,46%, Бабашов – 62,99%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиямиЯнина Павленко уходит с поста мэра Ялты в Госдуму Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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