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В Крыму второй раз за день работает ПВО - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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В Крыму второй раз за день работает ПВО
В Крыму второй раз за день работает ПВО - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В Крыму второй раз за день работает ПВО
В Крыму второй раз за день объявлена беспилотная опасность, в центральных районах полуострова работает ПВО. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T15:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму второй раз за день объявлена беспилотная опасность, в центральных районах полуострова работает ПВО. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и избегать открытой местности. Находящимся на улице или в автомобилях следует укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.Крымчанам рекомендуют не подходить и не пользоваться лифтом.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В городе повреждены жилые дома и высоковольтная линия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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В Крыму второй раз за день работает ПВО

В центральных районах Крыма работает ПВО - объявлена беспилотная опасность

15:00 26.09.2026 (обновлено: 15:06 26.09.2026)
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму второй раз за день объявлена беспилотная опасность, в центральных районах полуострова работает ПВО. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"Беспилотная опасность! В центральных районах Республики Крым работает ПВО", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и избегать открытой местности. Находящимся на улице или в автомобилях следует укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.
Крымчанам рекомендуют не подходить и не пользоваться лифтом.
В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.
В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В городе повреждены жилые дома и высоковольтная линия.
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