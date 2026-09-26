https://crimea.ria.ru/20260926/v-krymu-vtoroy-raz-za-den-rabotaet-pvo-1159728092.html

В Крыму второй раз за день работает ПВО

В Крыму второй раз за день работает ПВО - РИА Новости Крым, 26.09.2026

В Крыму второй раз за день работает ПВО

В Крыму второй раз за день объявлена беспилотная опасность, в центральных районах полуострова работает ПВО. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T15:00

2026-09-26T15:00

2026-09-26T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму второй раз за день объявлена беспилотная опасность, в центральных районах полуострова работает ПВО. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и избегать открытой местности. Находящимся на улице или в автомобилях следует укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.Крымчанам рекомендуют не подходить и не пользоваться лифтом.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В городе повреждены жилые дома и высоковольтная линия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма