https://crimea.ria.ru/20260926/v-krymu-v-subbotu-deystvuyut-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1159721868.html

В Крыму в субботу действуют ограничения электроснабжения

В Крыму в субботу действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 26.09.2026

В Крыму в субботу действуют ограничения электроснабжения

В Крыму в субботу продолжают действовать ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T07:58

2026-09-26T07:58

2026-09-26T07:58

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу продолжают действовать ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Крымэнерго"."На всей территории полуострова сохраняются ограничения подачи электроэнергии. Отключения происходят оперативно, в зависимости от текущей ситуации в конкретных энергорайонах", - сказано в сообщении.Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Принимаются все возможные меры, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома крымчан, заверили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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