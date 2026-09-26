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В Крыму в субботу действуют ограничения электроснабжения
В Крыму в субботу действуют ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В Крыму в субботу действуют ограничения электроснабжения
В Крыму в субботу продолжают действовать ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T07:58
2026-09-26T07:58
2026-09-26T07:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в субботу продолжают действовать ограничения электроснабжения. Об этом сообщает "Крымэнерго"."На всей территории полуострова сохраняются ограничения подачи электроэнергии. Отключения происходят оперативно, в зависимости от текущей ситуации в конкретных энергорайонах", - сказано в сообщении.Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Принимаются все возможные меры, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома крымчан, заверили на предприятии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Крыму в субботу действуют ограничения электроснабжения
В Крыму 26 сентября действуют ограничения электроснабжения