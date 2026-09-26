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В Крыму утонули 17 человек

В Крыму утонули 17 человек - РИА Новости Крым, 26.09.2026

В Крыму утонули 17 человек

В Крыму с начала года произошло 25 происшествий на водных объектах, погибли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T14:29

2026-09-26T14:29

2026-09-26T14:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года произошло 25 происшествий на водных объектах, погибли 17 человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."С начала года произошло 25 происшествий на водных объектах, погибло 17 человек", - говорится в сообщении.Спасти удалось также 17 человек.Ранее сообщалось, что с начала августа в Крыму зафиксировано 29 нарушений со стороны судовладельцев. В Севастополе за три летних месяца на водных объектах города погибли пять человек, спасены от утопления 11 взрослых и один ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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