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В Крыму снята угроза опасности с воздуха
В Крыму снята угроза опасности с воздуха - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В Крыму снята угроза опасности с воздуха
В Крыму отменили беспилотную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T17:21
2026-09-26T17:21
2026-09-26T17:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В Крыму отменили беспилотную опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты. Затем опасность объявили повторно в 15.00.В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. В городе повреждены жилые дома и высоковольтная линия.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму снята угроза опасности с воздуха
В Крыму снята угроза беспилотной опасности
17:21 26.09.2026 (обновлено: 17:23 26.09.2026)