Рейтинг@Mail.ru
В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260926/v-krymu-legkovushka-vrezalas-v-derevo-voditel-pogib-1159732653.html
В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
В Крыму водитель Lada Granta погиб восле столкновения с деревом, два пассажира травмированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T22:42
2026-09-26T22:43
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
происшествия
полиция
мвд по республике крым
керчь
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/09/1c/1120997069_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5f3ea3f9c66253e4affb76c4e7f72056.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму водитель Lada Granta погиб восле столкновения с деревом, два пассажира травмированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла в субботу на автодороге Керчь – Глазовка.В результате ДТП водитель погиб. Двое пассажиров, 1994 и 1996 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/09/1c/1120997069_144:0:1584:1080_1920x0_80_0_0_986e538f1f7a2654ae080f810e9c0f54.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, происшествия, полиция, мвд по республике крым, керчь
В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб

В Крыму водитель легковушки погиб после столкновения с деревом на дороге в Керчи

22:42 26.09.2026 (обновлено: 22:43 26.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму водитель Lada Granta погиб восле столкновения с деревом, два пассажира травмированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Авария произошла в субботу на автодороге Керчь – Глазовка.

"Водитель, 1991 года рождения, управляя транспортным средством Lada Granta, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего на закруглении дороги допустил съезд за пределы проезжей части, где совершил наезд на дерево с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель погиб. Двое пассажиров, 1994 и 1996 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаПроисшествияПолицияМВД по Республике КрымКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
21:55Атаки ВСУ на регионы РФ и представители Крыма в Госдуме: главное за день
21:33Хрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз
21:22Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
21:03Передаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИ
20:55Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе
20:41Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии
20:30ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России
20:21В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
20:19Лавров указал на двойные стандарты ООН в отношении Крыма
20:10Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка
19:41Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе
19:29Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
19:14СВО будет доведена до конца – Лавров
18:55Какие растения высаживают для озеленения городов Крыма
18:31Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
18:10Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе
17:57Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе
17:51Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ
17:43Мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни критика Соседова – топ недели
Лента новостейМолния