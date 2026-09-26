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В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
В Крыму водитель Lada Granta погиб восле столкновения с деревом, два пассажира травмированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T22:42
2026-09-26T22:42
2026-09-26T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Крыму водитель Lada Granta погиб восле столкновения с деревом, два пассажира травмированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Авария произошла в субботу на автодороге Керчь – Глазовка.В результате ДТП водитель погиб. Двое пассажиров, 1994 и 1996 годов рождения, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Крыму легковушка врезалась в дерево: водитель погиб
В Крыму водитель легковушки погиб после столкновения с деревом на дороге в Керчи
22:42 26.09.2026 (обновлено: 22:43 26.09.2026)