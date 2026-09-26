Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260926/v-gelendzhike-zakryli-vykhod-v-more-iz-za-ugrozy-ataki-katerov-vsu-1159729000.html
В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ
В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ
В Геленджике закрыт выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T16:24
2026-09-26T16:25
геленджик
безопасность
атаки всу
черное море
новости
краснодарский край
алексей богодистов
безэкипажные катера
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/09/1147833405_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_07f870ad916a58d59c5117d0c1cc4e9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Геленджике закрыт выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.В городе работает сирена тревоги. Жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть набережную и укрыться в помещениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20260926/vozdushnaya-trevoga-v-krymu-lyudey-prizvali-uyti-s-ulits-1159728414.html
геленджик
черное море
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/07/09/1147833405_143:129:1109:853_1920x0_80_0_0_8c3c4df363d1347477c81cccff332e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
геленджик, безопасность, атаки всу, черное море, новости, краснодарский край, алексей богодистов, безэкипажные катера
В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ

В Геленджике закрыли выход в море из-за опасности атаки безэкипажных катеров ВСУ

16:24 26.09.2026 (обновлено: 16:25 26.09.2026)
 
© РосавиацияАэропорт Геленджик
Аэропорт Геленджик
© Росавиация
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Геленджике закрыт выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.
"Внимание, в Геленджике опасность атаки безэкипажных катеров! Закрыт выход в море всех плавсредств", - написал градоначальник в своем канале в МАКС.
В городе работает сирена тревоги. Жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть набережную и укрыться в помещениях.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
15:15
Воздушная тревога в Крыму: людей призвали уйти с улиц
 
ГеленджикБезопасностьАтаки ВСУЧерное мореНовостиКраснодарский крайАлексей БогодистовБезэкипажные катера
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:33Две девушки погибли при ударе дрона ВСУ по кафе в Херсонской области
16:24В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ
16:08Кто представит Крым в новом созыве Госдумы
15:42Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране
15:23Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений
15:15Воздушная тревога в Крыму: людей призвали уйти с улиц
15:02Режим ЧС введен в Азове Ростовской области после атаки беспилотников
15:00В Крыму второй раз за день работает ПВО
14:40Фрагмент беспилотника обнаружили у берегов Турции
14:29В Крыму утонули 17 человек
14:12Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки
14:05В Брянской области дрон ВСУ повредил железную дорогу
13:52Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину
13:41Над Севастополем сбили 15 беспилотников: повреждены дома и высоковольтная линия
13:31В Крыму зарегистрировали победителей выборов в Госдуму по трем округам
13:23Беспилотная опасность в Крыму отменена
13:03Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
12:58Зеленский ввел санкции против участников выборов в Крыму
12:43В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:40Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
Лента новостейМолния