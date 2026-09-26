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В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ
В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ
В Геленджике закрыт выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T16:24
2026-09-26T16:24
2026-09-26T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Геленджике закрыт выход в море из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов.В городе работает сирена тревоги. Жителям и гостям курорта рекомендовали покинуть набережную и укрыться в помещениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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геленджик, безопасность, атаки всу, черное море, новости, краснодарский край, алексей богодистов, безэкипажные катера
В Геленджике закрыли выход в море из-за угрозы атаки катеров ВСУ
В Геленджике закрыли выход в море из-за опасности атаки безэкипажных катеров ВСУ
16:24 26.09.2026 (обновлено: 16:25 26.09.2026)