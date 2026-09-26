https://crimea.ria.ru/20260926/v-bryanskoy-oblasti-dron-vsu-povredil-zheleznuyu-dorogu-1159727246.html

В Брянской области дрон ВСУ повредил железную дорогу

В Брянской области дрон ВСУ повредил железную дорогу - РИА Новости Крым, 26.09.2026

В Брянской области дрон ВСУ повредил железную дорогу

В Брянской области повреждены железнодорожные пути и атакована станция. В результате ударов ВСУ приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов. Об этом РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T14:05

2026-09-26T14:05

2026-09-26T14:05

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Брянской области повреждены железнодорожные пути и атакована станция. В результате ударов ВСУ приостановлено движение грузовых и пассажирских поездов. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.По данным Ковальчука, поезд Москва-Новозыбков прибыл на станцию в Почеп, откуда пассажиров автобусами доставляют до мест следования. Поезд Анапа-Минск отправится объездным путем через Смоленскую область."Еще одна атака — по железнодорожной станции в Клинцах. Погибших и пострадавших нет. Поврежден стоящий на путях локомотив грузового поезда. Сотрудники ГУ МЧС России по Брянской области оперативно ликвидировали горение", - добавил врио губернатора.В Новозыбковском городском округе дрон повредил телевизионную вышку. В Брянске удары пришлись по жилым домам - повреждены два частных дома, остекление и фасад многоквартирного дома. В городе Фокино поврежден многоквартирный дом и четыре легковых автомобиля. В результате атаки еще одного беспилотника произошел пожар в пятиэтажном доме, пострадали 10 квартир. Люди целы, добавил Ковальчук.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре Крыма сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.В Севастополе отразили атаку 15 БПЛА. Поврежден жилой дом и высоковольтная линия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, брянск, обстрелы брянской области, егор ковальчук, атаки всу, происшествия, россия, новости сво, железная дорога, новости