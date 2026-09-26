https://crimea.ria.ru/20260926/udary-po-kievu-i-odesse-razbit-tsentr-podderzhki-sputnikov-starlink-1159722303.html

Удары по Киеву и Одессе: разбит центр поддержки спутников Starlink

Удары по Киеву и Одессе: разбит центр поддержки спутников Starlink - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Удары по Киеву и Одессе: разбит центр поддержки спутников Starlink

Армия России нанесла серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T08:37

2026-09-26T08:37

2026-09-26T08:37

министерство обороны рф

украина

удары по украине

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одесса

одесская область

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Армия России нанесла серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, серия ударов пришлась по Одессе и области. Поражен также логистический центр "Новая почта", осуществлявший хранение военных грузов для нужд ВСУ."Кроме того, в акватории Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения", - добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

киев

одесса

одесская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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