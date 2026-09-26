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Удары по Киеву и Одессе: разбит центр поддержки спутников Starlink
Удары по Киеву и Одессе: разбит центр поддержки спутников Starlink - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Удары по Киеву и Одессе: разбит центр поддержки спутников Starlink
Армия России нанесла серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T08:37
2026-09-26T08:37
2026-09-26T08:37
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Армия России нанесла серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, серия ударов пришлась по Одессе и области. Поражен также логистический центр "Новая почта", осуществлявший хранение военных грузов для нужд ВСУ."Кроме того, в акватории Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения", - добавили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, киев, одесса, одесская область, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , новости сво
Удары по Киеву и Одессе: разбит центр поддержки спутников Starlink
Удары по Украине сегодня: в Киеве поражен центр поддержки спутниковой системы Starlink
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Армия России нанесла серию массированных ударов по портовой, транспортной инфраструктуре Украины, логистическим и коммуникационным центрам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате ударов в Киеве поражен центр обработки данных "Космонова", который обеспечивал работу мобильного интернета и поддержку систем спутниковой связи "Старлинк" в интересах ВСУ", - сказано в сообщении военного ведомства.
Кроме того, серия ударов пришлась по Одессе и области.
"В результате разбит портовый пункт в населенном пункте Вилково, через который на Украину поступали оружие и боеприпасы из европейских государств. А также автомобильный мост в населенном пункте Маяки, задействованный для переброски грузов военного назначения подразделениям ВСУ", - отмечается в сообщении.
Поражен также логистический центр "Новая почта", осуществлявший хранение военных грузов для нужд ВСУ.
"Кроме того, в акватории Черного моря поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы военного назначения", - добавили в Минобороны.
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