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Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ
Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ
Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" разбили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе пункты временной... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T11:10
2026-09-26T11:10
министерство обороны рф
херсонская область
потери всу
вооруженные силы россии
группировка войск "днепр"
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" разбили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе пункты временной дислокации боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, при ведении воздушной разведки российские дроноводы обнаружили антенну управления БПЛА, установленную на крыше заброшенного дома. При доразведке выяснилось, что в здании размещается пункт управления беспилотниками противника. По ней было нанесено огневое поражение ударным FPV-дроном "Молния-2".Также расчеты ударных дронов полностью уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в результате серии точных попаданий.Кроме того, поражены антенны связи, используемые противником в организации управления логистикой на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение выявленных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военныхТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, херсонская область, потери всу , вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", новости сво, видео, видео
Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ

Бойцы "Днепра" ударом "Молнии" уничтожили пункт дислокации дроноводов ВСУ на Херсонщине

11:10 26.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" разбили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе пункты временной дислокации боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как рассказали в ведомстве, при ведении воздушной разведки российские дроноводы обнаружили антенну управления БПЛА, установленную на крыше заброшенного дома. При доразведке выяснилось, что в здании размещается пункт управления беспилотниками противника. По ней было нанесено огневое поражение ударным FPV-дроном "Молния-2".
Также расчеты ударных дронов полностью уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в результате серии точных попаданий.
Кроме того, поражены антенны связи, используемые противником в организации управления логистикой на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение выявленных целей.
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Министерство обороны РФХерсонская областьПотери ВСУВооруженные силы РоссииГруппировка войск "Днепр"Новости СВОВидео
 
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