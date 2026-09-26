https://crimea.ria.ru/20260926/udar-molnii-na-khersonschine-unichtozhen-punkt-dislokatsii-dronovodov-vsu-1159723998.html

Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ

Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ

Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" разбили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе пункты временной... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T11:10

2026-09-26T11:10

2026-09-26T11:10

министерство обороны рф

херсонская область

потери всу

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Днепр" разбили объекты ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, в том числе пункты временной дислокации боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как рассказали в ведомстве, при ведении воздушной разведки российские дроноводы обнаружили антенну управления БПЛА, установленную на крыше заброшенного дома. При доразведке выяснилось, что в здании размещается пункт управления беспилотниками противника. По ней было нанесено огневое поражение ударным FPV-дроном "Молния-2".Также расчеты ударных дронов полностью уничтожили пункт временной дислокации украинских боевиков в результате серии точных попаданий.Кроме того, поражены антенны связи, используемые противником в организации управления логистикой на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры объективного контроля подтвердили уничтожение выявленных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили средства связи ВСУ ВСУ разбиты на запорожском фронте: кадры работы российских военныхТаран на скорости 300 км/ч: как бойцы "Днепра" прикрывают небо над Херсонщиной

херсонская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, херсонская область, потери всу , вооруженные силы россии, группировка войск "днепр", новости сво, видео, видео