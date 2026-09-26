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Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России
Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России
Бойцы группировки войск "Север" выбили ВСУ из трех населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T11:52
2026-09-26T11:58
министерство обороны рф
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
харьковская область
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" выбили ВСУ из трех населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе ведомства о наступательных действиях на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. За летний период уже освобождено 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории.Всего за минувшую неделю вооруженные силы России взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, сумская область
Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России

Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

11:52 26.09.2026 (обновлено: 11:58 26.09.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений бригады "Волки" в ЛНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений бригады Волки в ЛНР - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" выбили ВСУ из трех населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны.
"Группировка "Север" установила контроль над Петропавловкой и Лозовой в Харьковской области, а также Марьино в Сумской области", - сказано в сводке российского военного ведомства.
Накануне министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе ведомства о наступательных действиях на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. За летний период уже освобождено 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории.
Всего за минувшую неделю вооруженные силы России взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО.
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Министерство обороны РФНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУХарьковская областьСумская область
 
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