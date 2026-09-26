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Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России

Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России

Бойцы группировки войск "Север" выбили ВСУ из трех населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T11:52

2026-09-26T11:52

2026-09-26T11:58

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

харьковская область

сумская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Север" выбили ВСУ из трех населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает Минобороны.Накануне министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Север". Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил главе ведомства о наступательных действиях на территории Сумской области с общим направлением на Сумы. За летний период уже освобождено 10 населенных пунктов и более 250 квадратных километров территории.Всего за минувшую неделю вооруженные силы России взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

сумская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , харьковская область, сумская область