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Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область
Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область
Три человека погибли за минувшие сутки в результате атак украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T10:06
2026-09-26T10:06
2026-09-26T10:06
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли за минувшие сутки в результате атак украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.По его словам, за минувшие сутки ВСУ 119 раз атаковали территорию области, совершили 10 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также восемь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.Кроме того, в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, происшествия, новости сво, александр шуваев
Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область
В Белгородской области в результате ударов ВСУ погибли три мирных жителя