Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260926/tri-cheloveka-pogibli-ot-atak-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1159722804.html
Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область
Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область
Три человека погибли за минувшие сутки в результате атак украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T10:06
2026-09-26T10:06
белгородская область
обстрелы белгородской области
атаки всу
происшествия
новости сво
александр шуваев
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/18/1157936231_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0e2c4c977bc1cd0a42c94a3b481b35ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли за минувшие сутки в результате атак украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.По его словам, за минувшие сутки ВСУ 119 раз атаковали территорию области, совершили 10 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также восемь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.Кроме того, в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/18/1157936231_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4d4ea13a1c235f25ac3017b53b1e5cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, обстрелы белгородской области, атаки всу, происшествия, новости сво, александр шуваев
Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области в результате ударов ВСУ погибли три мирных жителя

10:06 26.09.2026
 
© Валентин Демидов в МАКСПоследствия атак ВСУ в Белгороде
Последствия атак ВСУ в Белгороде
© Валентин Демидов в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли за минувшие сутки в результате атак украинских боевиков на Белгородскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
По его словам, за минувшие сутки ВСУ 119 раз атаковали территорию области, совершили 10 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии, а также восемь раз сбрасывал взрывные устройства с БПЛА.

"К большому сожалению, при террористической атаке ВСУ в Борисовском округе погибли два мирных жителя. Кроме того, в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения 19 сентября в Валуйском округе", - написал Шуваев в своем канале в МАКС.

Кроме того, в Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены шесть человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников
Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
 
Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОАлександр Шуваев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
10:36Атаки на Крымский мост сигнализируют об отчаянии Киева – венгерский журналист
10:19В Севастополе объявили воздушную тревогу
10:06Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область
09:49Взрыв прогремел на угольном месторождении в Якутии – есть погибшие
09:28Белорусская эстрада и цирк в Крыму: как готовят яркие совместные проекты
09:11Музей Черноморского флота в инфографике РИА Новости Крым
08:45Нашествие медуз в Черном и Азовском море - ученые придумали панацею
08:37Удары по Киеву и Одессе: разбит центр поддержки спутников Starlink
08:31Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников
08:20Новости Крыма и Севастополя на утро 26 сентября
07:58В Крыму в субботу действуют ограничения электроснабжения
07:52Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
07:27До 2030 года в Крыму построят санатории и гостиницы на 20 тысяч номеров
06:56ВСУ атаковали Кубань – есть жертвы
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 сентября
23:43В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
23:21Украина исчезнет в случае эскалации конфликта – экс-соратница Зеленского
22:33Наступление на Сумы и уход мэра Ялты с поста – главное за день
Лента новостейМолния