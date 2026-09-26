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Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
В результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края погибли три человека, еще двое ранены. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T10:54
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края погибли три человека, еще двое ранены. Об этом сообщает оперштаб региона.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром в субботу сообщил, что ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе. В результате падения обломков дронов есть жертвы.Кроме того, произошли обрывы проводов на железнодорожной сети. На данный момент движение поездов восстановлено, добавили в оперштабе. Также ликвидированы возгорания на территории предприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
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краснодарский край, атаки всу, происшествия, новости, новости сво, кубань, беспилотник (бпла, дрон)
Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани

В Краснодарском крае при атаке ВСУ погибли три человека

10:54 26.09.2026 (обновлено: 11:01 26.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края погибли три человека, еще двое ранены. Об этом сообщает оперштаб региона.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром в субботу сообщил, что ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе. В результате падения обломков дронов есть жертвы.
"По уточненным данным, в Северском районе из-за падения обломков БПЛА погибли три и пострадали два человека", - говорится в сообщении
Кроме того, произошли обрывы проводов на железнодорожной сети. На данный момент движение поездов восстановлено, добавили в оперштабе.
Также ликвидированы возгорания на территории предприятий.
Без электроэнергии на данный момент остаются около 26 тысяч жителей, проводятся ремонтные работы.
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Краснодарский крайАтаки ВСУПроисшествияНовостиНовости СВОКубаньБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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Заголовок открываемого материала
10:54Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
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