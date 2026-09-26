https://crimea.ria.ru/20260926/tri-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-pri-udare-vsu-po-kubani-1159723793.html
Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
В результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края погибли три человека, еще двое ранены. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T10:54
2026-09-26T10:54
2026-09-26T11:01
краснодарский край
атаки всу
происшествия
новости
новости сво
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653507_0:51:984:605_1920x0_80_0_0_3cb9642bd11a0bbf27a41eea1af2e800.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края погибли три человека, еще двое ранены. Об этом сообщает оперштаб региона.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром в субботу сообщил, что ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе. В результате падения обломков дронов есть жертвы.Кроме того, произошли обрывы проводов на железнодорожной сети. На данный момент движение поездов восстановлено, добавили в оперштабе. Также ликвидированы возгорания на территории предприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653507_55:0:930:656_1920x0_80_0_0_27f7481017350fcab849a0d30e4316e1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, атаки всу, происшествия, новости, новости сво, кубань, беспилотник (бпла, дрон)
Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
В Краснодарском крае при атаке ВСУ погибли три человека
10:54 26.09.2026 (обновлено: 11:01 26.09.2026)