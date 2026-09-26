https://crimea.ria.ru/20260926/tri-cheloveka-pogibli-i-dvoe-raneny-pri-udare-vsu-po-kubani-1159723793.html

Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани

Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани

В результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края погибли три человека, еще двое ранены. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T10:54

2026-09-26T10:54

2026-09-26T11:01

краснодарский край

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников на Северский район Краснодарского края погибли три человека, еще двое ранены. Об этом сообщает оперштаб региона.Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утром в субботу сообщил, что ВСУ ударили по жилому зданию в Северском районе. В результате падения обломков дронов есть жертвы.Кроме того, произошли обрывы проводов на железнодорожной сети. На данный момент движение поездов восстановлено, добавили в оперштабе. Также ликвидированы возгорания на территории предприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область Массированная атака: над Россией сбили 645 беспилотников Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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