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Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива

Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Об этом американский лидер заявил журналистам, РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T17:31

2026-09-26T17:31

2026-09-26T17:31

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обострение между ираном и сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Об этом американский лидер заявил журналистам, сообщает РИА Новости.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран направил Вашингтону план, при реализации которого нормальное судоходство через Ормузский пролив могло бы восстановиться в течение семи дней. По словам дипломата, план содержит "определенные действия, которые должны быть предприняты Соединенными Штатами".В частности, в документе значатся такие пункты, как прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады и нефтяных санкций США, получение Ираном доступа к замороженным активам и вывод американских войск из районов вокруг республики.Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что еще не принял решение по поводу Ирана: пойти с исламской республикой на сделку или стереть ее с лица земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, иран, обострение между ираном и сша, ормузский пролив, новости, политика