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Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива
Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Об этом американский лидер заявил журналистам, РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T17:31
2026-09-26T17:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Об этом американский лидер заявил журналистам, сообщает РИА Новости.Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран направил Вашингтону план, при реализации которого нормальное судоходство через Ормузский пролив могло бы восстановиться в течение семи дней. По словам дипломата, план содержит "определенные действия, которые должны быть предприняты Соединенными Штатами".В частности, в документе значатся такие пункты, как прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады и нефтяных санкций США, получение Ираном доступа к замороженным активам и вывод американских войск из районов вокруг республики.Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что еще не принял решение по поводу Ирана: пойти с исламской республикой на сделку или стереть ее с лица земли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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дональд трамп, сша, иран, обострение между ираном и сша, ормузский пролив, новости, политика
Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива

Трамп отклонил план Ирана о восстановлении судоходства через Ормузский пролив

17:31 26.09.2026
 
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
© NASA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана о прекращении боевых действий и открытии Ормузского пролива. Об этом американский лидер заявил журналистам, сообщает РИА Новости.
"Они сделали предложение, но я его отверг", – сказал Трамп.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран направил Вашингтону план, при реализации которого нормальное судоходство через Ормузский пролив могло бы восстановиться в течение семи дней. По словам дипломата, план содержит "определенные действия, которые должны быть предприняты Соединенными Штатами".
В частности, в документе значатся такие пункты, как прекращение боевых действий на всех фронтах, снятие морской блокады и нефтяных санкций США, получение Ираном доступа к замороженным активам и вывод американских войск из районов вокруг республики.
Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что еще не принял решение по поводу Ирана: пойти с исламской республикой на сделку или стереть ее с лица земли.
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Дональд ТрампСШАИранОбострение между Ираном и СШАОрмузский проливНовостиПолитика
 
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