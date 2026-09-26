https://crimea.ria.ru/20260926/terror-vsu-v-zaporozhskoy-oblasti-ot-atak-pogibli-tri-mirnykh-zhitelya-1159724508.html

Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя

Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя

Три человека погибли в результате массированного налета дронов ВСУ на Запорожскую область минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T12:07

2026-09-26T12:07

2026-09-26T12:07

запорожская область

атаки всу

евгений балицкий

беспилотник (бпла, дрон)

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новые регионы россии

новости

новости сво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате массированного налета дронов ВСУ на Запорожскую область минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, в Пологовском муниципальном округе при атаке на частный дом погибла 62-летняя женщина. У села Ивановка под Бердянском при атаке на гражданский автомобиль погиб мужчина, его личность устанавливается.В Васильевке в результате атаки БПЛА погибла 36-летняя женщина 1990 года рождения. Ранения получила ее 16-летняя дочь, ей оказывается медицинская помощь. У погибшей остались еще двое малолетних детей.Еще двое мужчин в Приморском и Токмакском округах пострадали в результате атак дронов, добавил Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по КубаниТри человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области

запорожская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новые регионы россии, новости, новости сво, происшествия