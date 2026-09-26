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Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя
Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя
Три человека погибли в результате массированного налета дронов ВСУ на Запорожскую область минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T12:07
2026-09-26T12:07
2026-09-26T12:07
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атаки всу
евгений балицкий
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате массированного налета дронов ВСУ на Запорожскую область минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.По его данным, в Пологовском муниципальном округе при атаке на частный дом погибла 62-летняя женщина. У села Ивановка под Бердянском при атаке на гражданский автомобиль погиб мужчина, его личность устанавливается.В Васильевке в результате атаки БПЛА погибла 36-летняя женщина 1990 года рождения. Ранения получила ее 16-летняя дочь, ей оказывается медицинская помощь. У погибшей остались еще двое малолетних детей.Еще двое мужчин в Приморском и Токмакском округах пострадали в результате атак дронов, добавил Балицкий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по КубаниТри человека погибли от атак ВСУ на Белгородскую область Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
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запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новые регионы россии, новости, новости сво, происшествия
Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя
В Запорожской области три мирных жителя погибли при массированной ночной атаке ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли в результате массированного налета дронов ВСУ на Запорожскую область минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Ночью наша область подверглась массированной атаке со стороны киевских боевиков. Противник цинично бил по гражданским объектам и мирным людям, используя беспилотные летательные аппараты. Силами ПВО над территорией области уничтожено и подавлено более 600 дронов противника. Однако не обошлось без жертв и разрушений", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
По его данным, в Пологовском муниципальном округе при атаке на частный дом погибла 62-летняя женщина. У села Ивановка под Бердянском при атаке на гражданский автомобиль погиб мужчина, его личность устанавливается.
В Васильевке в результате атаки БПЛА погибла 36-летняя женщина 1990 года рождения. Ранения получила ее 16-летняя дочь, ей оказывается медицинская помощь. У погибшей остались еще двое малолетних детей.
Еще двое мужчин в Приморском и Токмакском округах пострадали в результате атак дронов, добавил Балицкий.
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