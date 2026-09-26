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Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране

Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране

Одиннадцать человек погибли, еще 24 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в центральной иранской провинции Маркази, сообщили иранские СМИ со ссылкой... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T15:42

2026-09-26T15:42

2026-09-26T15:42

дтп

происшествия

в мире

иран

автобус

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли, еще 24 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в центральной иранской провинции Маркази, сообщили иранские СМИ со ссылкой на главу дорожной полиции провинции.Причиной аварии, по данным полиции, стали усталость и недосып водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иран

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, происшествия, в мире, иран, автобус