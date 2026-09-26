https://crimea.ria.ru/20260926/svyshe-10-chelovek-pogibli-i-24-postradali-v-dtp-s-avtobusom-v-irane-1159728712.html
Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране
Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране
Одиннадцать человек погибли, еще 24 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в центральной иранской провинции Маркази, сообщили иранские СМИ со ссылкой... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T15:42
2026-09-26T15:42
2026-09-26T15:42
дтп
происшествия
в мире
иран
автобус
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1b/1158875634_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abd6c194d28ea950d54f359b44138b7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли, еще 24 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в центральной иранской провинции Маркази, сообщили иранские СМИ со ссылкой на главу дорожной полиции провинции.Причиной аварии, по данным полиции, стали усталость и недосып водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
иран
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/1b/1158875634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27844ec119174eec451f2b212d7fec3a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, в мире, иран, автобус
Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране
Свыше 10 человек погибли и еще 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране