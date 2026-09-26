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Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране
Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране
Одиннадцать человек погибли, еще 24 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в центральной иранской провинции Маркази, сообщили иранские СМИ со ссылкой... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T15:42
2026-09-26T15:42
дтп
происшествия
в мире
иран
автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли, еще 24 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в центральной иранской провинции Маркази, сообщили иранские СМИ со ссылкой на главу дорожной полиции провинции.Причиной аварии, по данным полиции, стали усталость и недосып водителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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353
60
дтп, происшествия, в мире, иран, автобус
Свыше 10 человек погибли и 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране

Свыше 10 человек погибли и еще 24 пострадали в ДТП с автобусом в Иране

15:42 26.09.2026
 
Колесо грузовика
Колесо грузовика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Одиннадцать человек погибли, еще 24 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в центральной иранской провинции Маркази, сообщили иранские СМИ со ссылкой на главу дорожной полиции провинции.
"Начальник дорожной полиции провинции Маркази сообщил, что в результате переворота автобуса на трассе Саве – Хамадан 11 пассажиров погибли, еще 24 человека пострадали", - говорится в сообщении гостелерадиокомпании Ирана.
Причиной аварии, по данным полиции, стали усталость и недосып водителя.
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ДТППроисшествияВ миреИранАвтобус
 
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