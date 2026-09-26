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СВО будет доведена до конца – Лавров
СВО будет доведена до конца – Лавров - РИА Новости Крым, 26.09.2026
СВО будет доведена до конца – Лавров
Россия достигнет всех целей специальной военной операции, восстановит справедливость и устранит все угрозы своей безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T19:14
2026-09-26T19:14
2026-09-26T19:25
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Россия достигнет всех целей специальной военной операции, восстановит справедливость и устранит все угрозы своей безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Как отметил министр, начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом Устава ООН.Он отметил, что это произойдет несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной – позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в совокупности, полноте и взаимосвязи.Глава МИД РФ подчеркнул, что в мире нет другой страны, кроме Украины, где законодательно запрещен какой-либо язык."На Украине русский под запретом. За его использование – наказание вплоть до тюрьмы. Но в Евросоюзе, где кичатся европейскими ценностями, будто в рот воды набрали – ни слова осуждения. Лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности", - указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика
СВО будет доведена до конца – Лавров
Россия достигнет всех целей СВО – Лавров
19:14 26.09.2026 (обновлено: 19:25 26.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Россия достигнет всех целей специальной военной операции, восстановит справедливость и устранит все угрозы своей безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как отметил министр, начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом Устава ООН.
"Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России будут устранены, мирная жизнь будет восстановлена", - сказал Лавров.
Он отметил, что это произойдет несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной – позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в совокупности, полноте и взаимосвязи.
Глава МИД РФ подчеркнул, что в мире нет другой страны, кроме Украины, где законодательно запрещен какой-либо язык.
"На Украине русский под запретом. За его использование – наказание вплоть до тюрьмы. Но в Евросоюзе, где кичатся европейскими ценностями, будто в рот воды набрали – ни слова осуждения. Лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности", - указал он.
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