https://crimea.ria.ru/20260926/svo-budet-dovedena-do-kontsa--lavrov-1159731391.html

СВО будет доведена до конца – Лавров

СВО будет доведена до конца – Лавров - РИА Новости Крым, 26.09.2026

СВО будет доведена до конца – Лавров

Россия достигнет всех целей специальной военной операции, восстановит справедливость и устранит все угрозы своей безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T19:14

2026-09-26T19:14

2026-09-26T19:25

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Россия достигнет всех целей специальной военной операции, восстановит справедливость и устранит все угрозы своей безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Как отметил министр, начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом Устава ООН.Он отметил, что это произойдет несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной – позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в совокупности, полноте и взаимосвязи.Глава МИД РФ подчеркнул, что в мире нет другой страны, кроме Украины, где законодательно запрещен какой-либо язык."На Украине русский под запретом. За его использование – наказание вплоть до тюрьмы. Но в Евросоюзе, где кичатся европейскими ценностями, будто в рот воды набрали – ни слова осуждения. Лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности", - указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260926/vpervye-za-chetyre-s-polovinoy-goda-lavrov-vstretilsya-s-glavoy-mid-frg-1159729980.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика