Рейтинг@Mail.ru
СВО будет доведена до конца – Лавров - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260926/svo-budet-dovedena-do-kontsa--lavrov-1159731391.html
СВО будет доведена до конца – Лавров
СВО будет доведена до конца – Лавров - РИА Новости Крым, 26.09.2026
СВО будет доведена до конца – Лавров
Россия достигнет всех целей специальной военной операции, восстановит справедливость и устранит все угрозы своей безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T19:14
2026-09-26T19:25
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
политика
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/0f/1155211308_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_43dc4bab5f9bc815c636256bb6a92f5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Россия достигнет всех целей специальной военной операции, восстановит справедливость и устранит все угрозы своей безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.Как отметил министр, начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом Устава ООН.Он отметил, что это произойдет несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной – позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в совокупности, полноте и взаимосвязи.Глава МИД РФ подчеркнул, что в мире нет другой страны, кроме Украины, где законодательно запрещен какой-либо язык."На Украине русский под запретом. За его использование – наказание вплоть до тюрьмы. Но в Евросоюзе, где кичатся европейскими ценностями, будто в рот воды набрали – ни слова осуждения. Лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности", - указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260926/vpervye-za-chetyre-s-polovinoy-goda-lavrov-vstretilsya-s-glavoy-mid-frg-1159729980.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/0f/1155211308_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4199c38593b581b6bbccaacc79bfce13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, политика
СВО будет доведена до конца – Лавров

Россия достигнет всех целей СВО – Лавров

19:14 26.09.2026 (обновлено: 19:25 26.09.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Россия достигнет всех целей специальной военной операции, восстановит справедливость и устранит все угрозы своей безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как отметил министр, начав в 2022 году специальную военную операцию по защите людей Донбасса, Новороссии от истребления киевским режимом, Россия продолжает бороться за их безопасность и права в полном соответствии с буквой и духом Устава ООН.
"Наша борьба за правду и справедливость будет доведена до конца. Цели специальной военной операции будут достигнуты, угрозы безопасности России будут устранены, мирная жизнь будет восстановлена", - сказал Лавров.
Он отметил, что это произойдет несмотря на любые обстоятельства, включая неспособность нынешнего руководства Всемирной организации занять единственно правильную позицию в ситуации с Украиной – позицию защитника принципов Устава ООН, но не выборочно, а в совокупности, полноте и взаимосвязи.
Глава МИД РФ подчеркнул, что в мире нет другой страны, кроме Украины, где законодательно запрещен какой-либо язык.
"На Украине русский под запретом. За его использование – наказание вплоть до тюрьмы. Но в Евросоюзе, где кичатся европейскими ценностями, будто в рот воды набрали – ни слова осуждения. Лишь говорят, что Украина как раз помогает отстаивать те самые европейские ценности", - указал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Государственные флаги России и Германии. - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
17:51
Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Хрупкость костной ткани: почему в России "помолодел" остеопороз
21:22Чем опасен масляный обогреватель — предостережение эксперта
21:03Передаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИ
20:55Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе
20:41Ничего нового: Лавров раскрыл подробности встречи с главой МИД Германии
20:30ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России
20:21В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
20:19Лавров указал на двойные стандарты ООН в отношении Крыма
20:10Никитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынка
19:41Как развивается дайверское движение в Крыму и Севастополе
19:29Европа делает все для срыва переговоров по Украине – Лавров
19:14СВО будет доведена до конца – Лавров
18:55Какие растения высаживают для озеленения городов Крыма
18:31Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
18:10Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе
17:57Армия РФ нанесла удары по логистическому центру и сухогрузу в Одессе
17:51Впервые за четыре с половиной года: Лавров встретился с главой МИД ФРГ
17:43Мечты Зеленского о Крыме и уход из жизни критика Соседова – топ недели
17:31Трамп отверг предложение Ирана по открытию Ормузского пролива
17:21В Крыму снята угроза опасности с воздуха
Лента новостейМолния