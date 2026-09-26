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Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе
Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе
Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского налаживает сотрудничество с Донецким государственным университетом. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T18:10
2026-09-26T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского налаживает сотрудничество с Донецким государственным университетом. Об этом РИА Новости Крым рассказала и.о. директора организации Екатерина Скуратовская.Сейчас, как никогда, для приазовских регионов важно готовить специалистов, которые бы проводили исследования в Азовском море по экологическому мониторингу, оценке биоразнообразия, биоресурсов, аквакультуре и биотехнологиям, объяснила гостья студии.Эта практика, по словам Екатерины Скуратовской, реализуется в стране уже не одно десятилетие, когда на базе научно-исследовательских учреждений создаются кафедры университетов, благодаря которым повышается эффективность подготовки кадров в определенных областях."В этом направлении мы активно взаимодействуем. Сейчас прорабатываем способы реализации таких программ, как на территории Крыма и Севастополя в стенах нашего института, так и в Донецком государственном университете. У нас есть большой опыт по созданию и реализации базовых кафедр, у нас есть хорошие специалисты, которые проводят необходимые актуальные исследования и являются очень хорошими педагогами, способными передать опыт и знания, полученные в нашем институте молодым кадрам и студентам", - подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ИнБЮМ: 155 лет комплексного изучения морских экосистемСпасти Азовское море: ученые из Крыма проведут комплексные исследованияИнститут биологии южных морей признан государственным научным центром
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), донецк, новости крыма, инбюм, наука и технологии, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новые регионы россии, азовское море
Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе

Кафедра для студентов из Донецкого госуниверситета будет создана на базе ИнБЮМ в Крыму

18:10 26.09.2026 (обновлено: 18:20 26.09.2026)
 
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)Ученые из Крыма занялись селекцией водорослей для получения вкусных зеленых устриц
Ученые из Крыма занялись селекцией водорослей для получения вкусных зеленых устриц
© Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН (Севастополь)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского налаживает сотрудничество с Донецким государственным университетом. Об этом РИА Новости Крым рассказала и.о. директора организации Екатерина Скуратовская.
"В последнее время мы тесно взаимодействуем с Донецким государственным университетом, прорабатываем вопросы сотрудничества с ректоратом в области проведения совместных исследований и, особенно, подготовки кадров", - отметила она.
Сейчас, как никогда, для приазовских регионов важно готовить специалистов, которые бы проводили исследования в Азовском море по экологическому мониторингу, оценке биоразнообразия, биоресурсов, аквакультуре и биотехнологиям, объяснила гостья студии.

"Коллеги нацелены на то, чтобы наша площадка стала практической базой для студентов. И первым этапом, который мы хотели бы реализовать вместе с коллегами из ДГУ, станет создание базовой кафедры", - сообщила она.

Эта практика, по словам Екатерины Скуратовской, реализуется в стране уже не одно десятилетие, когда на базе научно-исследовательских учреждений создаются кафедры университетов, благодаря которым повышается эффективность подготовки кадров в определенных областях.
"В этом направлении мы активно взаимодействуем. Сейчас прорабатываем способы реализации таких программ, как на территории Крыма и Севастополя в стенах нашего института, так и в Донецком государственном университете. У нас есть большой опыт по созданию и реализации базовых кафедр, у нас есть хорошие специалисты, которые проводят необходимые актуальные исследования и являются очень хорошими педагогами, способными передать опыт и знания, полученные в нашем институте молодым кадрам и студентам", - подчеркнула она.
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ИнБЮМ: 155 лет комплексного изучения морских экосистем
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Донецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкНовости КрымаИнБЮМНаука и технологииОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииНовые регионы РоссииАзовское море
 
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