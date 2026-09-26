https://crimea.ria.ru/20260926/studenty-iz-donetska-budut-zanimatsya-issledovaniyami-v-krymu-i-sevastopole-1159708814.html

Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе

Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Студенты из Донецка будут заниматься исследованиями в Крыму и Севастополе

Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского налаживает сотрудничество с Донецким государственным университетом. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T18:10

2026-09-26T18:10

2026-09-26T18:20

донецкая народная республика (днр)

донецк

новости крыма

инбюм

наука и технологии

образование в крыму и севастополе

образование в россии

новые регионы россии

азовское море

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/04/19/1136860733_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_cda601bf7521646615f809ddeff9ae1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского налаживает сотрудничество с Донецким государственным университетом. Об этом РИА Новости Крым рассказала и.о. директора организации Екатерина Скуратовская.Сейчас, как никогда, для приазовских регионов важно готовить специалистов, которые бы проводили исследования в Азовском море по экологическому мониторингу, оценке биоразнообразия, биоресурсов, аквакультуре и биотехнологиям, объяснила гостья студии.Эта практика, по словам Екатерины Скуратовской, реализуется в стране уже не одно десятилетие, когда на базе научно-исследовательских учреждений создаются кафедры университетов, благодаря которым повышается эффективность подготовки кадров в определенных областях."В этом направлении мы активно взаимодействуем. Сейчас прорабатываем способы реализации таких программ, как на территории Крыма и Севастополя в стенах нашего института, так и в Донецком государственном университете. У нас есть большой опыт по созданию и реализации базовых кафедр, у нас есть хорошие специалисты, которые проводят необходимые актуальные исследования и являются очень хорошими педагогами, способными передать опыт и знания, полученные в нашем институте молодым кадрам и студентам", - подчеркнула она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ИнБЮМ: 155 лет комплексного изучения морских экосистемСпасти Азовское море: ученые из Крыма проведут комплексные исследованияИнститут биологии южных морей признан государственным научным центром

донецкая народная республика (днр)

донецк

новые регионы россии

азовское море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), донецк, новости крыма, инбюм, наука и технологии, образование в крыму и севастополе, образование в россии, новые регионы россии, азовское море