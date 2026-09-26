https://crimea.ria.ru/20260926/rezhim-chs-vveden-v-azove-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-bespilotnikov-1159728136.html

Режим ЧС введен в Азове Ростовской области после атаки беспилотников

Режим ЧС введен в Азове Ростовской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Режим ЧС введен в Азове Ростовской области после атаки беспилотников

В городе Азов Ростовской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщает местная администрация. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T15:02

2026-09-26T15:02

2026-09-26T15:02

ростовская область

режим чс

происшествия

безопасность

атаки всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В городе Азов Ростовской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщает местная администрация.Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате массированной атаки ВСУ на Ростовскую область повреждены жилые дома, пять человек получили ранения – один житель Таганрога и четверо в Азове, в том числе один ребенок.Глава города Иван Головнев и представители штаба по ЧС находятся на месте происшествия.Жильцы пострадавших домов эвакуированы, они размещены в пунктах временного размещения или у родственников, добавили в администрации.Пострадавшие госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, режим чс, происшествия, безопасность, атаки всу, новости