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Режим ЧС введен в Азове Ростовской области после атаки беспилотников
Режим ЧС введен в Азове Ростовской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Режим ЧС введен в Азове Ростовской области после атаки беспилотников
В городе Азов Ростовской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщает местная администрация. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T15:02
2026-09-26T15:02
2026-09-26T15:02
ростовская область
режим чс
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В городе Азов Ростовской области введен режим ЧС после атаки украинских беспилотников, сообщает местная администрация.Губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате массированной атаки ВСУ на Ростовскую область повреждены жилые дома, пять человек получили ранения – один житель Таганрога и четверо в Азове, в том числе один ребенок.Глава города Иван Головнев и представители штаба по ЧС находятся на месте происшествия.Жильцы пострадавших домов эвакуированы, они размещены в пунктах временного размещения или у родственников, добавили в администрации.Пострадавшие госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ростовская область, режим чс, происшествия, безопасность, атаки всу, новости
Режим ЧС введен в Азове Ростовской области после атаки беспилотников
В Азове Ростовской области вели режим ЧС после атаки беспилотников