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Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
Утром в субботу в Ростовской области отражают массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ бьют по жилым домам. Ранены четыре взрослых и ребенок. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T07:52
2026-09-26T07:52
ростовская область
атаки всу
юрий слюсарь
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
таганрог
ростов-на-дону
новости сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Утром в субботу в Ростовской области отражают массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ бьют по жилым домам. Ранены четыре взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ночь на субботу над регионом уничтожили 30 беспилотников в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в трех районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновском."В Азове в результате падения БПЛА повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове повреждено несколько автомобилей", - уточнил Слюсарь.В настоящее время ПВО продолжают отражать вражеские атаки. Сохраняется беспилотная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область
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ростовская область, атаки всу, юрий слюсарь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), таганрог, ростов-на-дону, новости сво, новости
Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области

В Ростовской области пять человек ранены при атаке ВСУ по жилым домам - губернатор

07:52 26.09.2026
 
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия СлюсаряПоследствия атаки ВСУ на Ростовскую область
Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область
© Telegram губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Утром в субботу в Ростовской области отражают массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ бьют по жилым домам. Ранены четыре взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"В результате падения БПЛА на жилые дома пять человек получили ранения: один житель Таганрога и четверо в Азове, среди них один ребенок. Все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в МАКС.

В ночь на субботу над регионом уничтожили 30 беспилотников в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в трех районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновском.
"В Азове в результате падения БПЛА повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове повреждено несколько автомобилей", - уточнил Слюсарь.
В настоящее время ПВО продолжают отражать вражеские атаки. Сохраняется беспилотная опасность.
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Ростовская областьАтаки ВСУЮрий СлюсарьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ТаганрогРостов-на-ДонуНовости СВОНовости
 
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