https://crimea.ria.ru/20260926/pyat-chelovek-raneny-pri-udare-vsu-po-rostovskoy-oblasti-1159721663.html
Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
Утром в субботу в Ростовской области отражают массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ бьют по жилым домам. Ранены четыре взрослых и ребенок. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T07:52
2026-09-26T07:52
2026-09-26T07:52
ростовская область
атаки всу
юрий слюсарь
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
таганрог
ростов-на-дону
новости сво
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/12/1151787380_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ca9d0f4685e5e214a64ddd574533193b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Утром в субботу в Ростовской области отражают массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ бьют по жилым домам. Ранены четыре взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ночь на субботу над регионом уничтожили 30 беспилотников в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в трех районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновском."В Азове в результате падения БПЛА повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове повреждено несколько автомобилей", - уточнил Слюсарь.В настоящее время ПВО продолжают отражать вражеские атаки. Сохраняется беспилотная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260926/vsu-atakovali-kuban--est-zhertvy-1159721444.html
ростовская область
таганрог
ростов-на-дону
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0c/12/1151787380_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f94469a8d80f1d481ce55ad71a30410.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, атаки всу, юрий слюсарь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), таганрог, ростов-на-дону, новости сво, новости
Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области
В Ростовской области пять человек ранены при атаке ВСУ по жилым домам - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Утром в субботу в Ростовской области отражают массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ бьют по жилым домам. Ранены четыре взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"В результате падения БПЛА на жилые дома пять человек получили ранения: один житель Таганрога и четверо в Азове, среди них один ребенок. Все пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в МАКС.
В ночь на субботу над регионом уничтожили 30 беспилотников в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в трех районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновском.
"В Азове в результате падения БПЛА повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове повреждено несколько автомобилей", - уточнил Слюсарь.
В настоящее время ПВО продолжают отражать вражеские атаки. Сохраняется беспилотная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.