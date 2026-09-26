https://crimea.ria.ru/20260926/pyat-chelovek-raneny-pri-udare-vsu-po-rostovskoy-oblasti-1159721663.html

Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области

Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Пять человек ранены при ударе ВСУ по Ростовской области

Утром в субботу в Ростовской области отражают массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ бьют по жилым домам. Ранены четыре взрослых и ребенок. Об этом... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T07:52

2026-09-26T07:52

2026-09-26T07:52

ростовская область

атаки всу

юрий слюсарь

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

таганрог

ростов-на-дону

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Утром в субботу в Ростовской области отражают массированную атаку украинских беспилотников. ВСУ бьют по жилым домам. Ранены четыре взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ночь на субботу над регионом уничтожили 30 беспилотников в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в трех районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновском."В Азове в результате падения БПЛА повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове повреждено несколько автомобилей", - уточнил Слюсарь.В настоящее время ПВО продолжают отражать вражеские атаки. Сохраняется беспилотная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260926/vsu-atakovali-kuban--est-zhertvy-1159721444.html

ростовская область

таганрог

ростов-на-дону

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, атаки всу, юрий слюсарь, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), таганрог, ростов-на-дону, новости сво, новости