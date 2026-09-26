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ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России
ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 26.09.2026
ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО уничтожили 105 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T20:30
2026-09-26T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 105 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что ВСУ в субботу предприняли несколько налетов на Крымский полуостров. В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Пострадавших нет.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, атаки всу, атаки всу на крым, новости, новости сво
ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России
ПВО уничтожила 105 украинских БПЛА над Россией