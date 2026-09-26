https://crimea.ria.ru/20260926/pvo-unichtozhila-drony-vsu-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1159732011.html

ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России

ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 26.09.2026

ПВО уничтожила дроны ВСУ над Крымом и другими регионами России

Средства ПВО уничтожили 105 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T20:30

2026-09-26T20:30

2026-09-26T20:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 105 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что ВСУ в субботу предприняли несколько налетов на Крымский полуостров. В Севастополе военные отразили воздушную атаку ВСУ, над городом нейтрализовали 15 вражеских беспилотников. Пострадавших нет.В Крыму в 10 утра была объявлена беспилотная опасность, продлившаяся три с половиной часа. О работе систем ПВО на юге и в центре сообщалось в 12:28. В этот период в ЕДДС Ялты сообщили о фиксации беспилотников на ЮБК над Черным морем в Береговом и Кацивели. По данным службы, дроны следовали в направлении Ялты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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