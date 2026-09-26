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Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину
Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. Главы государств обсудили дальнейшее развитие... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T13:52
2026-09-26T13:52
2026-09-26T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. Главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин и Вучич также обсудили различные аспекты дальнейшего развития стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Президент Сербии поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку, а также выразил отдельную признательность за содействие в тушении лесных пожаров.Вучич проинформировал Путина и о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. С обеих сторон подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым Путин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились
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егор ковальчук, брянская область, обстрелы брянской области, железная дорога, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину
Путин обсудил с Вучичем развитие двусторонних отношений и урегулирование на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. Главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербский лидер поздравил президента России с успешным проведением выборов в Государственную Думу", - говорится в сообщении.
Путин и Вучич также обсудили различные аспекты дальнейшего развития стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Президент Сербии поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку, а также выразил отдельную признательность за содействие в тушении лесных пожаров.
Вучич проинформировал Путина и о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. С обеих сторон подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы.
"Затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт. Александр Вучич поделился впечатлениями по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - добавили в Кремле.
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