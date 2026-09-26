https://crimea.ria.ru/20260926/putin-obsudil-s-vuchichem-dvustoronnie-otnosheniya-i-ukrainu-1159727067.html

Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину

Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. Главы государств обсудили дальнейшее развитие... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T13:52

2026-09-26T13:52

2026-09-26T13:52

егор ковальчук

брянская область

обстрелы брянской области

железная дорога

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. Главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин и Вучич также обсудили различные аспекты дальнейшего развития стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Президент Сербии поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку, а также выразил отдельную признательность за содействие в тушении лесных пожаров.Вучич проинформировал Путина и о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. С обеих сторон подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым Путин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились

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егор ковальчук, брянская область, обстрелы брянской области, железная дорога, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости