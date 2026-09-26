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Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину
Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. Главы государств обсудили дальнейшее развитие... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T13:52
2026-09-26T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. Главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Путин и Вучич также обсудили различные аспекты дальнейшего развития стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Президент Сербии поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку, а также выразил отдельную признательность за содействие в тушении лесных пожаров.Вучич проинформировал Путина и о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. С обеих сторон подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Узбекистана поздравил Путина с успешным проведением выборов Торговля и гуманитарная сфера – Путин поговорил по телефону с Алиевым Путин поговорил с президентом Сирии - о чем договорились
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егор ковальчук, брянская область, обстрелы брянской области, железная дорога, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости
Путин обсудил с Вучичем двусторонние отношения и Украину

Путин обсудил с Вучичем развитие двусторонних отношений и урегулирование на Украине

13:52 26.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем. Главы государств обсудили дальнейшее развитие российско-сербских отношений в различных сферах, а также актуальные вопросы международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем. Сербский лидер поздравил президента России с успешным проведением выборов в Государственную Думу", - говорится в сообщении.

Путин и Вучич также обсудили различные аспекты дальнейшего развития стратегического партнерства, в том числе в энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте и здравоохранении. Президент Сербии поблагодарил за оказываемую Россией всестороннюю поддержку, а также выразил отдельную признательность за содействие в тушении лесных пожаров.
Вучич проинформировал Путина и о ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. С обеих сторон подчеркнута недопустимость внешнего вмешательства в электоральные процессы.
"Затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе украинский конфликт. Александр Вучич поделился впечатлениями по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - добавили в Кремле.
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Егор КовальчукБрянская областьОбстрелы Брянской областиЖелезная дорогаПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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13:23Беспилотная опасность в Крыму отменена
13:03Крымский мост сейчас – обстановка к обеду субботы
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12:43В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:40Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНР
12:29Над центром и югом Крыма работает ПВО
12:16В море у берегов Ялты обнаружены беспилотники ВСУ
12:07Террор ВСУ в Запорожской области: от атак погибли три мирных жителя
11:52Три села в Харьковской и Сумской областях перешли под контроль России
11:32Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиями
11:10Удар "Молнии": на Херсонщине уничтожен пункт дислокации дроноводов ВСУ
10:54Три человека погибли и двое ранены при ударе ВСУ по Кубани
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