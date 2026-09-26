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Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
Президентский фонд культурных инициатив откроет проектный офис в Севастополе. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Михаил Развожаев и... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T18:31
2026-09-26T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив откроет проектный офис в Севастополе. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Михаил Развожаев и директор фонда Роман Карманов на полях Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Офис разместится в многофункциональном культурном центре "Бухта Казачья". Помещение для этого уже подготовлено, отметил губернатор.Он выразил уверенность, что новый проектный офис поможет большему числу севастопольских проектов получать федеральную поддержку и выходить на новый уровень.Президентский фонд культурных инициатив был создан в 2021 году указом главы государства для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех регионах страны. Всего на данный момент поддержку получили 11 027 творческих проектов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе

В Севастополе откроется проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

18:31 26.09.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСПрезидентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив откроет проектный офис в Севастополе. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Михаил Развожаев и директор фонда Роман Карманов на полях Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
"На форуме мы подписали соглашение с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Владимировичем Кармановым об открытии в Севастополе проектного офиса фонда", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Офис разместится в многофункциональном культурном центре "Бухта Казачья". Помещение для этого уже подготовлено, отметил губернатор.
Он выразил уверенность, что новый проектный офис поможет большему числу севастопольских проектов получать федеральную поддержку и выходить на новый уровень.
Президентский фонд культурных инициатив был создан в 2021 году указом главы государства для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех регионах страны. Всего на данный момент поддержку получили 11 027 творческих проектов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Президентский фонд культурных инициативСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевКрымНовости Крыма
 
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