https://crimea.ria.ru/20260926/prezidentskiy-fond-kulturnykh-initsiativ-otkroet-ofis-v-sevastopole-1159731078.html

Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе

Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе

Президентский фонд культурных инициатив откроет проектный офис в Севастополе. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Михаил Развожаев и... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T18:31

2026-09-26T18:31

2026-09-26T18:31

президентский фонд культурных инициатив

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив откроет проектный офис в Севастополе. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Михаил Развожаев и директор фонда Роман Карманов на полях Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Офис разместится в многофункциональном культурном центре "Бухта Казачья". Помещение для этого уже подготовлено, отметил губернатор.Он выразил уверенность, что новый проектный офис поможет большему числу севастопольских проектов получать федеральную поддержку и выходить на новый уровень.Президентский фонд культурных инициатив был создан в 2021 году указом главы государства для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех регионах страны. Всего на данный момент поддержку получили 11 027 творческих проектов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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