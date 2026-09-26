https://crimea.ria.ru/20260926/prezidentskiy-fond-kulturnykh-initsiativ-otkroet-ofis-v-sevastopole-1159731078.html
Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
Президентский фонд культурных инициатив откроет проектный офис в Севастополе. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Михаил Развожаев и... РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T18:31
2026-09-26T18:31
2026-09-26T18:31
президентский фонд культурных инициатив
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
крым
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1a/1159730965_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_156013e80ebd641dfdb8fc93b4537bc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив откроет проектный офис в Севастополе. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Михаил Развожаев и директор фонда Роман Карманов на полях Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.Офис разместится в многофункциональном культурном центре "Бухта Казачья". Помещение для этого уже подготовлено, отметил губернатор.Он выразил уверенность, что новый проектный офис поможет большему числу севастопольских проектов получать федеральную поддержку и выходить на новый уровень.Президентский фонд культурных инициатив был создан в 2021 году указом главы государства для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех регионах страны. Всего на данный момент поддержку получили 11 027 творческих проектов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1a/1159730965_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_c729621eea18336e562fb5f2be1a84e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентский фонд культурных инициатив, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, новости крыма
Президентский фонд культурных инициатив откроет офис в Севастополе
В Севастополе откроется проектный офис Президентского фонда культурных инициатив
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Президентский фонд культурных инициатив откроет проектный офис в Севастополе. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Михаил Развожаев и директор фонда Роман Карманов на полях Международного форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
"На форуме мы подписали соглашение с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив Романом Владимировичем Кармановым об открытии в Севастополе проектного офиса фонда", - написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Офис разместится в многофункциональном культурном центре "Бухта Казачья". Помещение для этого уже подготовлено, отметил губернатор.
Он выразил уверенность, что новый проектный офис поможет большему числу севастопольских проектов получать федеральную поддержку и выходить на новый уровень.
Президентский фонд культурных инициатив был создан в 2021 году указом главы государства для всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех регионах страны. Всего на данный момент поддержку получили 11 027 творческих проектов на общую сумму свыше 45 миллиардов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.