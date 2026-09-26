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Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Погода в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.09.2026
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +20…22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+23 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу

00:01 26.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТепе-Кермен
Тепе-Кермен - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +19…23, в горах +12…17", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +20…22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+23 градуса.
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 сентября
23:43В Крыму объявлена беспилотная опасность – работает ПВО
23:21Украина исчезнет в случае эскалации конфликта – экс-соратница Зеленского
22:33Наступление на Сумы и уход мэра Ялты с поста – главное за день
22:10В России возможен рост цен из-за нового налога при онлайн-покупке иностранных товаров
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21:49Севастополь отбил две атаки ВСУ - сбиты пять дронов
21:32Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана
21:20Трамп призвал Зеленского приехать в Москву
21:11Десантники громят врага на Ореховском направлении
21:05Переговоры с Киевом и ответы на удары ВСУ: главные заявления Путина
20:4455 дронов ВСУ сбиты над регионами России за 12 часов
20:33Крымчане участвуют в V Фестивале искусств в Беларуси
20:20Путин: противник пока не может противодействовать "Гераням"
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