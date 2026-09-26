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Погода в Крыму в субботу

Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Погода в Крыму в субботу

В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T00:01

2026-09-26T00:01

2026-09-26T00:01

погода

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крым

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крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +20…22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+23 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

евпатория

судак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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