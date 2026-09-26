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Погода в Крыму в субботу
Погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Погода в Крыму в субботу
В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T00:01
2026-09-26T00:01
2026-09-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +20…22.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+23 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. В субботу погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +19…23, в горах +12…17", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +20…22.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +20...22 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +11 до +14 ночью, а днем поднимутся до +20...+23 градуса.
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