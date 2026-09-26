https://crimea.ria.ru/20260926/peredayutsya-po-vozdukhu-kak-ne-zabolet-grippom-i-orvi-1159599061.html

Передаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИ

Передаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИ - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Передаются по воздуху: как не заболеть гриппом и ОРВИ

С наступлением осенней прохлады в Крыму и Севастополе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Минимизировать вероятность заражения в этот период возможно... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T21:03

2026-09-26T21:03

2026-09-26T21:03

совет эксперта

грипп

орви

эпидемия

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. С наступлением осенней прохлады в Крыму и Севастополе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Минимизировать вероятность заражения в этот период возможно своевременной вакцинацией, а также элементарной гигиеной рук и поддержанием здорового образа жизни. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнила врач-инфекционист ГБУЗ РК "Симферопольская городская клиническая больница №7" Министерства здравоохранения Крыма Дарья Акимова.Как выбрать вакцинуКогда лучше прививатьсяВсплеск заболеваемости на полуострове обычно выпадает на сентябрь и октябрь, когда температурный фон снижается. И мощным фактором защиты населения от подобных инфекций является вакцинация.Когда образуется иммунитетПо словам врача, иммунитет после прививки обычно вырабатывается через две-три недели."И действует она примерно до 6-12 месяцев, в зависимости, как организм выработает антитела и как они будут циркулировать у конкретного человека, это индивидуально", - пояснила доктор.По ее словам, самый максимальный подъем гриппа и ОРВИ ожидается в ноябре.Почему прививку лучше отложитьЕсли человек уже переболел простудой, то прививку следует отложить минимум на две недели после выздоровления, обозначила Дарья Акимова. Организму следует дать время на восстановление."В момент ослабленного иммунитета могут быть возникнуть поствакцинальные осложнения, и иммунитет не сработает на выработку антител так, как нужно. То есть ожидаемого эффекта мы не получим. Значит, пока болеем - пережидаем с прививкой, поправляем свой иммунитет и уже после, в течение 10-14 дней, двух недель, можно будет уже обратиться за вакцинацией, если все хорошо", - посоветовала она.Помимо вакцинации в осенне-зимний период не стоит пренебрегать и стандартными мерами профилактики, заметила спикер."Принимать противовирусные препараты для профилактики сейчас нет смысла. Следует использовать не специфическую профилактику. Это - банальная обработка, гигиена рук. Пришли с улицы - помыли руки, нет возможности помыть руки - антисептик есть, антибактериальные салфетки. В тесном коллективе, когда находимся - проветривать помещение обязательно три-четыре раза в день по 15-20 минут. Если кто-то уже в окружении болеет - избегаем контактов, носим маски. Каждые два-четыре часа стараемся их менять", - напомнила Дарья Акимова.Иммунитет каждого человека, добавила она, также формирует здоровый сон и правильное питание."Важно полноценно рационально питаться, отдыхать, поменьше стресса и высыпаться в первую очередь", - посоветовала специалист.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:За неделю в Крыму и Севастополе ОРВИ заболели более девяти тысяч человекВ Севастополе от гриппа привили более 28 тысяч человекНовые вакцины от гриппа и рост завозных инфекций: как Россия готова к эпидсезону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, грипп, орви, эпидемия, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе