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Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе

Угрозу атаки с воздуха на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T20:55

2026-09-26T20:55

2026-09-26T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Угрозу атаки с воздуха на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Сирены в городе включали в 10:17. Угроза вражеской атаки сохранялась больше двух с половиной часов. Затем тревога была объявлена в 20.21.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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