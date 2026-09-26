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Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе - РИА Новости Крым, 26.09.2026
Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе
Угрозу атаки с воздуха на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.09.2026
2026-09-26T20:55
2026-09-26T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Угрозу атаки с воздуха на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Сирены в городе включали в 10:17. Угроза вражеской атаки сохранялась больше двух с половиной часов. Затем тревога была объявлена в 20.21.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе

Отбой воздушной тревоги объявили в Севатополе

20:55 26.09.2026 (обновлено: 21:03 26.09.2026)
 
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Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 26.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Угрозу атаки с воздуха на Севастополь сняли – в городе выключили сирены и отменили тревогу. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
Сирены в городе включали в 10:17. Угроза вражеской атаки сохранялась больше двух с половиной часов. Затем тревога была объявлена в 20.21.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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