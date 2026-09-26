https://crimea.ria.ru/20260926/novyy-sozyv-gosdumy-kak-raspredelilis-mandaty-mezhdu-partiyami-1159724170.html

Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиями

Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиями - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Новый созыв Госдумы: как распределились мандаты между партиями

Партия "Единая Россия" займет 349 из 450 мест в новом составе Государственной Думы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии по итогам... РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T11:32

2026-09-26T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Партия "Единая Россия" займет 349 из 450 мест в новом составе Государственной Думы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии по итогам выборов.Депутатские мандаты распределились следующим образом: "Единая Россия" – 349 мандатов (140 по федеральному округу / 209 по одномандатным избирательным округам)", - говорится в сообщении.КПРФ получит 37 мест, ЛДПР – 23, "Новые люди" – 19, "Справедливая Россия" – 17.Кроме того, один депутат, победивший на мажоритарном округе, представит партию "Родина". Также в Госдуму прошли четверо самовыдвиженцев.Выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года замещалось 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Явка избирателей в целом по России превысила 59%, что является рекордом для парламентских выборов в РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Янина Павленко уходит с поста мэра Ялты в ГосдумуПутин поддержал кандидатуру Володина на должность спикера Госдумы нового созыва Выборы в Севастополе прошли в непростых условиях - Медведев

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