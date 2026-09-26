https://crimea.ria.ru/20260926/novosti-svo-chto-proizoshlo-v-zone-boev-za-sutki-1159725844.html

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки - РИА Новости Крым, 26.09.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боев за сутки

Вооруженные силы России за прошедшие сутки продолжили сжимать кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области, освободили три населенных пункта и РИА Новости Крым, 26.09.2026

2026-09-26T14:12

2026-09-26T14:12

2026-09-26T14:12

новости сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки продолжили сжимать кольцо окружения украинских формирований в Харьковской области, освободили три населенных пункта и заняли более выгодные рубежи на ряде участков фронта. Потери ВСУ за сутки составили 1350 боевиков и свыше 100 единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны.Потери ВСУ в кольце окружения: свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка реактивной системы залпового огня. Всего в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 245 боевиков, бронированную машину, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и пусковую установку реактивной системы залпового огня.Бойцы группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение противнику в районах восьми населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили более 220 боевиков, танк, бронемашина, 14 автомобилей и станция РЭБ.Военнослужащие "Южной" группировки войск разбили формирования ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР. Войска киевского режима в зоне ответственности группировки потеряли убитыми и ранеными до 160 солдат и офицеров, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение. Украинские формирования разгромлены в районах восьми населенных пунктов ДНР. В Доброполье подразделения 51-й общевойсковой армии продолжают ликвидацию окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Уничтожены до 40 боевиков.Потери врага в зоне ответственности группировки составили 415 боевиков, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника. Формирования ВСУ потерпели поражения в районах восьми населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери украинской армии – 275 боевиков, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.Бойцы "Днепра" улучшили положение по переднему краю и разгромили противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожены до 35 военных ВСУ, боевая бронемашина и 22 автомобиля.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наступление на Сумы: Белоусову доложили об успехах группировки "Север" Жуткие цифры: за неделю ВСУ потеряли 9440 боевиков13 населенных пунктов освободили российские бойцы за неделю

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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